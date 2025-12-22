政策鬆綁助攻 新青安11月撥貸額創4個月新高

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部國庫署22日公布新青安11月統計，其中撥貸戶數及金額皆比上個月增加，分別來到4,097戶及331.23億元，為今年8月以來新高。 聯合報系資料照
財政部國庫署22日公布新青安11月統計，其中撥貸戶數及金額皆比上個月增加，分別來到4,097戶及331.23億元，為今年8月以來新高；且11月受理戶數及金額也持續回溫。公股銀行指出，主要原因是隨著新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2之後，公股陸續開放額度，使撥貸件數及金額也有所回溫。

財政部公布11月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，11月受理戶數3,947戶，金額318.33億元，比10月增加160戶、18.88億元，受理件數寫今年7月以來新高；另外，11月撥貸戶數4,097戶，金額331.23億元，也比10月增加658戶及59.46億元，雙雙寫下今年8月以來新高。

檢視八大行庫11月受理新青安情形，其中，臺銀受理889件居冠，受理金額71.01億元；土地銀行緊追在後，受理741件、63.65億元；合作金庫則以666件、48.73億元位居第三；與上個月相比，在受理件數部分，包括兆豐銀行、彰銀、合庫銀行、華南銀行、臺企銀皆比10月增加。

公股銀行分析，隨著9月起新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2規範內，原本需要預約額度，從9月開始就不需要預約，採隨到隨辦，但因消化原本登記需要一些作業時間，10月、11月開始作業及撥貸，因此11月各公股大多在撥貸件數均有增加。

針對房市市況看法，公股銀行指出，由於央行對於選擇性信用管制並未放鬆，市場回歸剛性需求，真正有需求才買，另外，在建商推案相對保守之下，國內購屋需求也減少，目前市場呈現量縮、價持平格局，預期這樣的格局短期內不會改變。

