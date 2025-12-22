國票金法說會／樂天銀行增資案 延至明年第2季或第3季完成

國票金控（2889）22日舉行法人說明會，由總經理陳冠舟主持。針對轉投資樂天銀行增資案，國票金表示，樂天銀行增資案是法定義務，兩大股東責無旁貸，將會全力以赴完成，但完成增資的時間點初步預估會延至明年第2季或第3季。

有關增資樂天銀行的時間點，國票金表示，原本是規劃明年第1季末完成，但現在可能會延至第2季，甚至是第3季初才完成，主要原因是，要配合財報出爐的時間點，等財報出來後再辦理相關增資，由於增資涉及三方（樂天、國票金、日方），相關申請程序至少4至6個月。

市場傳出，國票金經營團隊將在董事會提案討論樂天銀行增資案，資金來源朝向從子公司減資的方向著手。國票金表示，增資的資金來源須等到董事會討論後才能確認，原先規劃由國票金直接辦理現增，但時程上可能會來不及，因此傾向由內部資金提供，像是舉債，或是從票券公司過去累積的特別盈餘公積上繳，或是兩家子公司減資的可能，目前都還在討論。

至於是否影響股利政策？國票金指出，若利率沒有太大的變動，特別盈餘公積不需要特別提存，那麼子公司特別盈餘公積就可以作為增資的資金來源，不會直接影響股利，但若資本適足率較為不足，各子公司可能會評估上繳金控的比例，不過，股利政策需等到明年董事會討論，才會進一步明朗。

截至今年11月，國票金自結稅後淨利新台幣20.71億元，每股盈餘（EPS）為0.57元。其中，子公司國際票券今年有顯著成長，前11月稅後淨利17.61億元，較去年同期成長12.81%。主要受惠於美國聯準會自2024年開啟降息操作，且今年以來三度降息，使外幣附買回（RP）成本顯著下滑，票券子公司外幣債券業務損益已轉為正貢獻。

國票證券則比去年同期略為衰退，前11月稅後淨利11.43億元，主要是因經紀業務市占率衰退，在客戶結構上仍以中實戶為主，但在法人、年輕客戶市占偏弱，融資業務市占率則維持穩定；國票創投則分成兩部分，因轉投資國旺租賃受到大陸經濟內捲影響，加大提存，導致虧損，但在本業投資部位再創新高，因此子公司創投前11月獲利較為持平。

至於轉投資樂天銀行，今年仍呈現虧損，但幅度略有縮減。國票金表示，將強化集團法人金融優勢，另外也規劃企業信貸審批系統及企業貸款業務，持續衝刺企金貸款業務、法人存款業務，有助於加速達成損益兩平。