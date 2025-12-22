凱基人壽網路投保穩居前三名 年金險年度市占維持第一

2025年即將進入尾聲，壽險業網路投保市場再度成為年度關注焦點。根據最新同業數據統計，今年前11月壽險業網路投保業績中，凱基人壽穩居前三名，其中年金險更是持續領先同業，維持年度市占第一，顯示在網路投保普及、風險意識提高的市場中，凱基人壽已成為消費者首選品牌之一。

凱基人壽也建議民眾從「基本資料要正確」、「保障內容多了解」、「保障額度要足夠」及「保險缺口常補充」等四大重點進行保單健檢，並透過「凱基人壽網路投保專區」進行線上試算，補強保障與風險韌性。

凱基人壽指出，近年家庭結構變化、旅遊消費回溫，加上人口老化加速，「保障型商品」與「退休準備」成為民眾積極關注的生活課題。根據凱基人壽內部資料分析顯示，2025年網路投保呈現五大趨勢。

首先，「41~50歲的家庭經濟主力仍為投保核心」：利率變動型年金保險、旅平險及生活保障型商品的新契約占比皆居全齡之冠，反映其承擔家庭責任較大，對退休規劃與家庭保障的需求較強烈。

其次，「利率變動型年金保險投保性別結構出現翻轉」：2025年男性投保人數首次高於女性，打破以往女性長期偏高的常態，反映在景氣不確定性升高的因素下，男性對退休規劃的意識提升；第三，「利率變動型年金保險平均保費呈現鮮明的世代差異」：50歲以下平均保費約新台幣2萬多元，51~60歲超過8萬元，61歲以上則逾6萬元，除了顯示不同年齡族群對保障需求的差異，另外準退休族對穩定給付的依賴度更高。

第四，「60歲以上熟齡族旅平險成長」：該族群旅平險新契約件數與保費投入較2024年均成長3%，顯示疫情後旅遊意願回升，加上國外醫療成本相對較高，使旅平險逐漸成為必要保障；第五，「生活保障型商品以定期壽險最受青睞」：可短期強化壽險保障，保障額度可彈性自選，且價格親民，因此成為家庭經濟支柱族群的重點補強保障項目。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想，持續打造與時俱進的保險體驗。為回饋廣大保戶支持，凱基人壽自2025年10月1日起至12月31日（含當日止），凡完成網路投保並符合資格，即可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋15萬豪禮自由選」活動，有機會抽中價值15萬元的旅遊券或家電券，投保利率變動型年金險保費滿額，還可享加碼多送抽獎機會。