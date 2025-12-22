公勝保經奪「金融之星」團體組雙獎肯定 頂尖規劃能力獲最高殊榮

公勝保經（6028）旗下優秀業務夥伴在「第十一屆金融之星暨最佳財務策劃師選拔」奪下團體組「最佳財務策劃書獎」跟「最佳財務策劃表達」雙項大獎，不僅代表公勝保經在卓越專業能力、倫理操守與客戶服務品質的最高認可，更突顯公勝保經在培育頂尖財務規劃人才方面的深厚實力。

公勝保經總經理陳德成表示，財務規劃是現代人理財不可或缺的一環，要實現財務目標，需仰賴專業人士的協助。公勝保經持續深化三大策略──「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」，培育夥伴從商品專業走向顧問專業，鼓勵夥伴參與系統化的退休與財富傳承課程，提升專業知識、實務技巧與解決方案。希望透過專業的提升，可以更有效地助客戶規劃未來、實現人生目標。

帶領團隊參與財務策劃師選拔，贏得雙料大獎的公勝保經資深行銷副總呂宣慧指出，此次選拔競爭激烈，財務規劃團隊必須在短時間內了解個案的背景、需求等資訊，提出在人性面、稅法面，完整圓滿的規劃報告，讓個案實現財務目標、資產順利傳承。在規劃團隊齊心協力，以及公勝保經專家團隊協助下，勇奪「最佳財務策劃書獎」，搭配透過夥伴完整的說明與解釋，一舉榮獲「最佳財務策劃表達」大獎，代表此次財務規劃團隊表達能力深入淺出、完整闡述報告內容，順利讓評審團體理解。

「金融之星暨最佳財務策劃師選拔」由美國註冊財務策劃師協會(RFPI)台灣管理中心以及社團法人台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)共同舉辦，旨在推廣專業財務策劃服務，將通過嚴謹的評選過程，選出在財務策劃表現傑出的菁英與團隊，堪稱「金融界的星光大道」。

公勝保經持續提升業務夥伴專業能力，透過保經業首創的「學習金幣獎勵」方案，引導業務夥伴循序完成6大專業職能模組、18門實戰課程的「學習認證地圖」；亦鼓勵夥伴申請五大專業證照，透過完整的學習路徑及專業證照的推動，讓每位公勝夥伴都能建立扎實財務規劃能力，為客戶實現不同人生階段財務目標，進而實現公勝保經「透過專業且完善的規劃，幫助人們守護摯愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈的人生」的企業使命。