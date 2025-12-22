安泰銀行董事會重視公平待客 董事長親訪分行第一線

安泰銀行（2849）近年持續強化防詐阻詐工作與客訴處理機制的健全性，精進對高齡長者及身心障礙者金融友善服務與措施。安泰銀行豐原分行近日完成無障礙設施全面優化，安泰銀行董事長俞宇琦也親訪分行，邀請輪椅使用客戶親臨豐原分行進行實地體驗，透過身障者實際操作與回饋，檢視各項設施設計及服務流程是否真正符合身障者需求。

安泰銀行豐原分行包含設置無障礙廁所、容膝式無障礙服務櫃檯、無障礙坡道等， 並提供具備視障語音播報功能與輔助螢幕（容膝式）之自動櫃員機（ATM）及業界少見的容膝式補摺機櫃，提供行動不便及視力障礙之客戶更安全、更便利的金融服務環境。

安泰銀行董事長俞宇琦表示，推動金融友善與公平待客，不應僅以符合法規或完成設施設置為目的，更應透過實際體驗與使用者回饋，確認服務流程與設備設計能否有效降低障礙、提升金融服務可親近性。

俞宇琦進一步指出，無障礙設施不僅是為了身心障礙者所設，面對台灣邁入超高齡化社會，高齡長者在行動上、視力及操作能力上，同樣需要更友善且易於使用的金融環境。她強調，金融業是以人為本的服務產業，透過方便、貼心、被需求的設計理念，得以同時回應身心障礙者與高齡客戶的實際需求，讓金融服務更具包容性。

體驗過程中，受邀輪椅使用者就分行動線規劃、設備高度、操作流暢度及服務感受等面向提出具體建議，作為後續分行改善調整依據及相關內部教育訓練材料。俞宇琦董事長也強調，相關回饋將納入內部管理機制，持續強化第一線服務品質與風險控管。

安泰銀行表示，在董事會積極帶領下，將持續深化落實公平待客相關措施，結合通用設計理念與實務經驗，提升客戶服務與權益，打造以公平待客為核心之企業文化。