股匯雙升 新台幣盤中升破31.5

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價22日早以31.51元開盤，升值1.6分。台北股、匯市今早呈現雙升走勢，台股早盤站回「2萬8」，再漲逾300點。

川普持續推進Fed主席人選面試程序。據白宮高層官員表示，Fed理事Waller近日與Trump會面時表現「相當不錯」，雙方深入討論就業市場與創造工作機會等議題。

Waller先前接受媒體訪問，被問及聯準會的獨立性時表示，這是他多年來研究的重點，他認為中央銀行的獨立性對經濟穩定至關重要。Waller強調，即使面對總統的壓力，聯準會仍應保持獨立性，但在面對如COVID-19疫情這樣的危機時，與總統協調政策是必要的，這並不威脅到Fed獨立性。

今早美元指數小跌至98.61，新台幣匯價盤中升破31.5，來到31.495。

