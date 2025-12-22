因應避險與傳承、實現多幣別資產配置 南山人壽推美元利變型壽險

全球地緣政治風險升溫、金融市場持續面臨不確定性，台灣民眾的財務規劃更加重視避險與分散風險，資產配置逐漸從單一市場走向跨國布局。為滿足民眾建構多幣別資產布局，並能兼顧保障、傳承等多重需求，南山人壽推出全新「南山人壽滿福保美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」，協助民眾在多變的市場中建立更具韌性的財務配置。

人類平均壽命延長及少子化趨勢，全球人口結構持續邁向高齡化。根據國家發展委員會預估，台灣今年65歲以上人口比率將突破20%，且衛福部的「健康台灣願景規劃」所列工作重點，包含在未來8年內讓國人平均餘命增加3歲之目標，百歲人生不再是遙遠的夢想。

伴隨長壽人生趨勢，為陪伴國人度過不同人生階段，滿足民眾長期穩健、多幣別資產配置以及跨世代傳承等多重需求，南山人壽推出「南山人壽滿福保美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」，提供最長可至保險年齡110歲保單年度末的保障，協助民眾為漫長的人生藍圖建立完整防護。「南山人壽滿福保美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」採美元計價，提供躉繳、2年、6年多種繳別，讓民眾可依資金規劃選擇最適合的繳費節奏；並可透過增值回饋分享金強化保障成長，不僅涵蓋身故或喪葬費用、完全失能與祝壽等保險金給付，同時兼具穩定的資產累積效果，期望為民眾的多元資產布局、退休規劃與傳承提供更完整支持。

以40歲男性選擇兩年期繳費的投保情境為例，基本保額為12萬美元，年繳保費約1.7萬美元。若未來宣告利率假設維持在4.3%，並將增值回饋分享金用於購買增額繳清保險基本保額，保額將逐年累計提升，於第四保單年度末保障即可累積成長至所繳保費的約3.9倍；被保險人若在保險年齡80歲不幸身故，身故保險金可達14.6萬美元，具備「長期穩健」與「保障倍增」的雙重優勢，協助民眾強化財務防護力，打造跨越人生不同階段的完整保障防護網。