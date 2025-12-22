快訊

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

華航機隊／政府出資外交購機 波音747-400堪稱模範生

今年年終領多少？國泰金調查：57%民眾預期1～3個月

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控22日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願紛紛走弱。圖／國泰金控提供
國泰金控22日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願紛紛走弱。圖／國泰金控提供

國泰金控22日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願紛紛走弱，對於股市情緒和風險偏好也下滑，同時，針對年終獎金的預期則有57％民眾認為將介於經常性薪資1～3個月水準，僅7％民眾預期年終獎金會超過5個月。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。國泰12月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金12月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

股市方面，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

關於民眾對於年終獎金的預期，國泰金12月調查顯示，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

關於民眾對明年薪資調幅的預期，則有達48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。

國泰金控 經濟成長率

延伸閱讀

12月國民經濟信心調查結果：股市樂觀及風險偏好亦走弱

聯準會官員哈瑪克：明年Q1宜按兵不動 待通膨和就業明朗

暴力犯罪超過通膨與不公 30國民調最憂心

金融股12月全面接棒！中信金（2891）逼50元、市值超0050…網卻狂刷「最後一棒」

相關新聞

今年年終領多少？國泰金調查：57%民眾預期1～3個月

國泰金控22日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願紛紛走弱，對於股市情緒和風險偏好也下滑，同...

金融競爭力論壇23日登場 邀請產官學代表對話 聚焦永續創新

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於明（23）日舉辦「金融競爭力論壇－...

明年接軌IFRS17、ICS…壽險今年增資衝2,000億元 金額將寫史上次高

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，今年截至12月17日止，壽險業增資額1,9...

發債規模超越現金增資

據金管會統計，壽險業自2023年起，發債規模明顯超越現金增資，已連三年突破千億元。2023年達1,110億元，2024年...

好食好事基金會挺食農創生

好食好事基金會推動「食農創生計畫」有成，自2021年起導入加速器資源培力，累計四屆輔導逾28組團隊。2025年集結彰化、...

凱基金「星光之夜」平安夜登場

凱基金控「2025聖誕公益月」的首場公益市集，日前獲得熱烈回響，重頭戲則將於平安夜接續登場。12月24日傍晚6時起，凱基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。