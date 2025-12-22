今年年終領多少？國泰金調查：57%民眾預期1～3個月

國泰金控22日發布12月國民經濟信心調查指出，民眾對景氣展望樂觀指數與消費意願紛紛走弱，對於股市情緒和風險偏好也下滑，同時，針對年終獎金的預期則有57％民眾認為將介於經常性薪資1～3個月水準，僅7％民眾預期年終獎金會超過5個月。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。國泰12月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金12月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

股市方面，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

關於民眾對於年終獎金的預期，國泰金12月調查顯示，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

關於民眾對明年薪資調幅的預期，則有達48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。