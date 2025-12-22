為何壽險業發債額 連三年「年年破千億元」？

據金管會統計，壽險業自2023年起，發債規模明顯超越現金增資。除發債管道較多元、籌資成本相對低外，關鍵轉折點是金管會在2023年大幅鬆綁壽險業發債限制，成為推升壽險業「卯起來發債」的制度性引擎。

金管會是在2023年4月開放壽險業可發行10年期以上、具到期日的次順位債券，並可全數計入第二類資本。此舉可讓壽險業籌資彈性大幅提升。

當時政策設計，正是為了因應壽險業接軌ICS時可能面臨的龐大資本缺口，提前強化自有資本結構，降低制度轉換初期資本適足率下滑的衝擊。

過去壽險業只能發行「無到期日」的次順位債券，導致壽險業發債時，需支付較高成本；若發行10年期以上的次債，因為有到期日，可以吸引較多機構法人等資金進場，支付成本也較過去大降，

此外，次順位債納入業主權益後，將同步放大與「可運用資金」連動的各項投資額度，對壽險業而言，不僅是補資本，更等同擴張資產配置空間，進一步放大發債誘因。

在監理鬆綁帶動下，壽險業從2023年起發債規模快速攀升，2023年達1,110億元，2024年更衝上1,868億元高峰。

2025年截至12月17日止已達1,674.5億元，若加計三商壽最新公告的92.5億元，全年將達1,767億元，與去年高點幾乎並駕齊驅，顯示制度紅利仍持續發酵。