金融競爭力論壇23日登場 邀請產官學代表對話 聚焦永續創新

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於明（23）日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，邀請產業領袖、政府官員與專家學者對話，建構前瞻視野。

本次論壇由經濟日報主辦，臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。論壇邀請金管會主委彭金隆致詞，中信銀行總經理楊銘祥、國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、玉山金永續長張綸宇、證交所董事長林修銘都將發表專題演講。

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，訂下「兩年有感、四年有變、六年有成」的三階段目標，期許2030年時，台灣金融業資產管理規模翻倍、達60兆元，藉此善用台灣優勢，將豐沛的資金留在本土，同時吸引國際資金與人才，為產業發展注入活水，讓台灣成為亞洲金融版圖上閃亮的新星。

亞洲資產管理中心的五大計畫包括：壯大資產管理計畫、普惠永續融合計畫、財富管理促進計畫、資金投入公建計畫、擴大投資台灣計畫。

在財富管理促進計畫當中，全面推動私人銀行、家族辦公室，並增進OBU（國際金融業務）財管業務。截至2025年10月底，已有21家銀行獲准辦理高資產業務、17家銀行進駐專區，預計今年底高資產客戶的總資產將突破2兆元。壽險部分，截至2025年11月，已有六家業者獲准辦理財富管理業務。