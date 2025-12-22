快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

金融競爭力論壇23日登場 邀請產官學代表對話 聚焦永續創新

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於明（23）日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，邀請產業領袖、政府官員與專家學者對話，建構前瞻視野。

本次論壇由經濟日報主辦，臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行富邦金控（2881）、南山人壽協辦。論壇邀請金管會主委彭金隆致詞，中信銀行總經理楊銘祥、國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、玉山金永續長張綸宇、證交所董事長林修銘都將發表專題演講。

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，訂下「兩年有感、四年有變、六年有成」的三階段目標，期許2030年時，台灣金融業資產管理規模翻倍、達60兆元，藉此善用台灣優勢，將豐沛的資金留在本土，同時吸引國際資金與人才，為產業發展注入活水，讓台灣成為亞洲金融版圖上閃亮的新星。

亞洲資產管理中心的五大計畫包括：壯大資產管理計畫、普惠永續融合計畫、財富管理促進計畫、資金投入公建計畫、擴大投資台灣計畫。

在財富管理促進計畫當中，全面推動私人銀行、家族辦公室，並增進OBU（國際金融業務）財管業務。截至2025年10月底，已有21家銀行獲准辦理高資產業務、17家銀行進駐專區，預計今年底高資產客戶的總資產將突破2兆元。壽險部分，截至2025年11月，已有六家業者獲准辦理財富管理業務。

立即預約報名

國泰世華 玉山銀行 富邦金控

延伸閱讀

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

今年金融三業獲利再破兆元？金管會彭金隆：有點吃緊

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

相關新聞

明年接軌IFRS17、ICS…壽險今年增資衝2,000億元 金額將寫史上次高

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，今年截至12月17日止，壽險業增資額1,9...

金融競爭力論壇23日登場 邀請產官學代表對話 聚焦永續創新

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於明（23）日舉辦「金融競爭力論壇－...

發債規模超越現金增資

據金管會統計，壽險業自2023年起，發債規模明顯超越現金增資，已連三年突破千億元。2023年達1,110億元，2024年...

好食好事基金會挺食農創生

好食好事基金會推動「食農創生計畫」有成，自2021年起導入加速器資源培力，累計四屆輔導逾28組團隊。2025年集結彰化、...

凱基金「星光之夜」平安夜登場

凱基金控「2025聖誕公益月」的首場公益市集，日前獲得熱烈回響，重頭戲則將於平安夜接續登場。12月24日傍晚6時起，凱基...

台企銀推動多元信託業務

台灣企銀為強化信託服務完整度，提供客戶更全面的不動產管理方案，19日與「台灣金聯資產管理股份有限公司」全資子公司「力興資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。