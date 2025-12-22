房價未動 央行：利率僅是影響房價因素之一

房市降溫但房價未動，後續政策如何面對，根據中央銀行內部資料，央行重申國發會在二○二○年提出的「健全房地產市場方案」，市場解讀，央行的管控政策「已經用無可用」，如果不搭配其他部會的政策，要讓房價下來恐非易事。

上周四央行理監事會未鬆綁房市選擇性信用管制，總裁楊金龍釋出理事們對「房價未動」的看法，市場認為管控要看到房價下降後才可能調整。

央行提供的內部資料提及，「利率政策主要用來穩定物價，而非用來處理房價問題。」央行指出，影響房價的因素相當多元，除利率水準外，還包括民眾對房價的預期心理、不動產相關稅負、貸款取得難易度、家庭所得與人口結構變化、地價與營建成本，以及地方政府在都市計畫與區域發展上的角色。央行並重申，利率僅是眾多影響房價的因素之一。

央行也在資料中特別提及「健全房地產市場方案」，認為需賴相關部會跟地方政府共同落實，從需求面、供給面及制度面通力合作，才有機會平穩房價。