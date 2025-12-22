聽新聞
0:00 / 0:00

房價未動 央行：利率僅是影響房價因素之一

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

房市降溫但房價未動，後續政策如何面對，根據中央銀行內部資料，央行重申國發會在二○二○年提出的「健全房地產市場方案」，市場解讀，央行的管控政策「已經用無可用」，如果不搭配其他部會的政策，要讓房價下來恐非易事。

上周四央行理監事會未鬆綁房市選擇性信用管制，總裁楊金龍釋出理事們對「房價未動」的看法，市場認為管控要看到房價下降後才可能調整。

央行提供的內部資料提及，「利率政策主要用來穩定物價，而非用來處理房價問題。」央行指出，影響房價的因素相當多元，除利率水準外，還包括民眾對房價的預期心理、不動產相關稅負、貸款取得難易度、家庭所得與人口結構變化、地價與營建成本，以及地方政府在都市計畫與區域發展上的角色。央行並重申，利率僅是眾多影響房價的因素之一。

央行也在資料中特別提及「健全房地產市場方案」，認為需賴相關部會跟地方政府共同落實，從需求面、供給面及制度面通力合作，才有機會平穩房價。

央行 房價 楊金龍

延伸閱讀

新台幣小貶續於31.5元徘徊 熱錢流出單周貶值3.24角

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

掌握外國人取得不動產狀況 日本擬明年起強制登記國籍

試營運期吸引20萬人次 林口新地標今揭幕

相關新聞

浪漫飄雪燈光秀…凱基星光之夜 邀民眾慶耶誕

凱基金控「二○二五聖誕公益月」的首場公益市集，日前獲得熱烈迴響，重頭戲則將於平安夜接續登場。十二月廿四日傍晚六時起，凱基...

房價未動 央行：利率僅是影響房價因素之一

房市降溫但房價未動，後續政策如何面對，根據中央銀行內部資料，央行重申國發會在二○二○年提出的「健全房地產市場方案」，市場...

接軌倒數！壽險業今年增資衝2000億元 寫史上次高

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，截至今年12月17日止，壽險業增資額1,9...

百億神單再+2！十家壽險今年前十一月誕生15張 狂賣約2700億元

全球股市創高，加上美元利率回落，激勵壽險保單銷售暢旺，百億神單再添二張。壽險業今年前十一月誕生了15張「百億神單」，其中...

富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富...

匯市最前線／台幣31.2~31.8元震盪

新台幣匯價上周五（19日）以31.526元收盤，貶值1分，外資上周大舉賣超台股，累計一周新台幣貶值3.24角，貶幅1.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。