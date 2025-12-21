快訊

才踏進誠品「秒遇張文」！她驚閃避了一刀 香港夫婦離台前返現場悼念

張文畢業國中遭起底 校方3點回應：勿過度放大解讀在校行為

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

聽新聞
0:00 / 0:00

接軌倒數！壽險業今年增資衝2000億元 寫史上次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，截至今年12月17日止，壽險業增資額1,925億元，料將衝破2,000億元，改寫史上次高紀錄，且已連續三年站穩千億元水準，顯示業者正加速強化資本結構。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業近年增資金額高，是為了強化財務結構、充實自有資本，以因應全球經濟波動確保公司經營穩健，及順利配合明年接軌IFRS17和TW-ICS制度。

從增資結構來看，今年壽險業發債規模明顯高於現金增資。五家壽險業辦理現增，合計僅250.5億元，前三大為臺銀人壽140億元、新光人壽70億元及元大人壽20億元。

相較之下，富邦、南山、台壽、新壽、全球及三商美邦（2867）等六家壽險業，透過次順位債籌資，實際到位金額已達1,674.5億元，是現增金額的6.7倍。其中，富壽發債790億元居冠，南山390.96億元居次，台壽239.3億元排名第三。

拉長時間觀察，2023年至今，壽險業每年發債金額皆明顯高於現增，顯示「以債補資本」已成為主流策略。

蔡火炎分析，發債具備兩大優勢：一是可向市場投資人募資，不限於原股東，籌資管道較多元、速度也較快；二是成本相對較低，目前新台幣次順位債利率約3%~4%，外幣債約5%~6%，明顯低於股東對現增所要求的報酬率。

金管會已在2024年3月開放壽險業可在海外設立特殊目的公司（SPV），發行具資本性質的外幣債券。據了解，目前已有四大壽險業透過海外SPV發行美元債，擴大資本補強彈性。

三商美邦人壽19日公告再發行十年期累積次順位債92.5億元，預計年底前到位；若順利完成，今年壽險業總籌資金額（現增加發債）將達2,017.5億元，正式改寫史上次高水準，僅次於2024年的2,180.8億元。

至於產險業，蔡火炎指出，2022~2023年因防疫保單虧損曾辦理逾百億元現增，隨財務結構改善，2024年現增已降至47.7億元，2025年進一步縮至1.28億元，顯示產險業補資本壓力已大幅緩解。

壽險業圈指出，這波資本補強，是提前為接軌IFRS17與TW-ICS下的長期資本結構重塑鋪路；未來發債動能能否持續，將取決於利率走勢、及接軌後的市況而定。

壽險業 增資

延伸閱讀

壽險業備戰接軌 今年增資發債估達2000億歷年次高

百億神單再+2！十家壽險今年前十一月誕生15張 狂賣約2700億元

壽險會計制度調整 異見多

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

相關新聞

接軌倒數！壽險業今年增資衝2000億元 寫史上次高

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，截至今年12月17日止，壽險業增資額1,9...

百億神單再+2！十家壽險今年前十一月誕生15張 狂賣約2700億元

全球股市創高，加上美元利率回落，激勵壽險保單銷售暢旺，百億神單再添二張。壽險業今年前十一月誕生了15張「百億神單」，其中...

富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富...

匯市最前線／台幣31.2~31.8元震盪

新台幣匯價上周五（19日）以31.526元收盤，貶值1分，外資上周大舉賣超台股，累計一周新台幣貶值3.24角，貶幅1.0...

央行：國際資金無懼疑美論 持有美債創高 美元資產仍是投資人首選

美國本輪降息，長天期利率反而上升，央行指出，主要反映長天期公債期限溢酬攀升，此與川普新政以來美國通膨、經濟不確定性高，且...

殖利率曲線正常化 國銀利多

台美利差擴大使國銀前兩年大賺換匯交易（SWAP）機會財，但有金控研判，SWAP行情已結束，代之而起的是殖利率曲線正常化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。