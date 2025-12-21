接軌倒數！壽險業今年增資衝2000億元 寫史上次高

2026年接軌IFRS17和TW-ICS倒數，壽險業續掀增資潮。據金管會統計，截至今年12月17日止，壽險業增資額1,925億元，料將衝破2,000億元，改寫史上次高紀錄，且已連續三年站穩千億元水準，顯示業者正加速強化資本結構。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業近年增資金額高，是為了強化財務結構、充實自有資本，以因應全球經濟波動確保公司經營穩健，及順利配合明年接軌IFRS17和TW-ICS制度。

從增資結構來看，今年壽險業發債規模明顯高於現金增資。五家壽險業辦理現增，合計僅250.5億元，前三大為臺銀人壽140億元、新光人壽70億元及元大人壽20億元。

相較之下，富邦、南山、台壽、新壽、全球及三商美邦（2867）等六家壽險業，透過次順位債籌資，實際到位金額已達1,674.5億元，是現增金額的6.7倍。其中，富壽發債790億元居冠，南山390.96億元居次，台壽239.3億元排名第三。

拉長時間觀察，2023年至今，壽險業每年發債金額皆明顯高於現增，顯示「以債補資本」已成為主流策略。

蔡火炎分析，發債具備兩大優勢：一是可向市場投資人募資，不限於原股東，籌資管道較多元、速度也較快；二是成本相對較低，目前新台幣次順位債利率約3%~4%，外幣債約5%~6%，明顯低於股東對現增所要求的報酬率。

金管會已在2024年3月開放壽險業可在海外設立特殊目的公司（SPV），發行具資本性質的外幣債券。據了解，目前已有四大壽險業透過海外SPV發行美元債，擴大資本補強彈性。

三商美邦人壽19日公告再發行十年期累積次順位債92.5億元，預計年底前到位；若順利完成，今年壽險業總籌資金額（現增加發債）將達2,017.5億元，正式改寫史上次高水準，僅次於2024年的2,180.8億元。

至於產險業，蔡火炎指出，2022~2023年因防疫保單虧損曾辦理逾百億元現增，隨財務結構改善，2024年現增已降至47.7億元，2025年進一步縮至1.28億元，顯示產險業補資本壓力已大幅緩解。

壽險業圈指出，這波資本補強，是提前為接軌IFRS17與TW-ICS下的長期資本結構重塑鋪路；未來發債動能能否持續，將取決於利率走勢、及接軌後的市況而定。