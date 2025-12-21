台北馬熱力開跑！富邦集團董事長12度參賽 力挺運動永續

2025臺北馬拉松21日於臺北市政府前市民廣場正式開跑。富邦金控（2881）自2009年起贊助臺北馬拉松至今已長達17年，並自2021年起推動Run For Green™計畫，積極共促賽事綠色轉型，本次臺北馬拉松富邦金控也號召355名員工投入賽事志工以及視障陪跑行列，以行動支持運動賽事。富邦集團董事長蔡明忠今年更第12度參賽、力挺臺北馬，鼓勵大家持續為健康與永續而跑。

富邦金控董事長蔡明興表示，臺北馬拉松自1986年舉辦至今，已成為臺北城市品牌的重要象徵，更在2024年躍升為世界田徑總會(WA)金標籤賽事。富邦金控很榮幸可以連續第17年成為臺北馬拉松長期支持夥伴，一路以來與臺北及跑者們共同追求健康、永續，追求不斷自我超越。今年富邦金控更首度培訓員工擔任視障陪跑志工，及號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。

富邦金控日前推出「Run For Green™十萬個跑步的理由」影片，集結領樹跑者黃鈺琪(Kiki)、越野跑者阿哲(A-Che)、台北富邦銀行路跑社社長廖昱澂(Roy)等人分享跑步的初衷，吸引許多跑友熱情迴響。富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參加臺北馬半馬賽事，他表示，跑步帶給他健康、紀律，以及不斷向前的力量。臺北馬作為台灣最具指標意義的馬拉松賽事，富邦也持續攜手臺北馬致力綠色轉型，今年更主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放，持續追求永續創新。蔡明忠董事長也期許跑者們能持續與臺北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。

富邦金控率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，目標5年為台灣種下10萬棵樹。計畫推出至今已屆滿5年，富邦已與全臺8縣市、14個場域合作植樹，已提前達成替台灣種下10萬棵樹目標；在今天臺北馬賽後，Run For Green ™倡議計畫參與跑者累積超過39.8萬人次。

此外，富邦金控今年成立「有志一同™」公益平台，積極擴大員工參與「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工。其中，賽事類志工除本次臺北馬拉松，也已服務於其他富邦贊助的馬拉松、鐵人賽等多項賽事。值得一提的是，富邦也特別與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」，目前有超過40位同仁參與，培訓內容包含：志工服務心態、人導法、鐘錶表示法、陪跑繩使用方法、偽盲體驗、賽道補給等，並有過半數同仁完成40小時練跑，服務時數累積逾2,100小時。富邦首批「正式陪跑員」也於本屆臺北馬拉松正式上場，成為視障選手的最佳「邦手」。本次賽事，富邦金控總計號召355名員工投入志工以及視障陪跑行列，展現企業對運動平權與永續發展的支持與實踐。

今年富邦金控也再度邀請富邦悍將選手李宗賢、王正棠、葉子霆、富邦悍將啦啦隊成員丹丹、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kapo，在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌，與跑者們共享榮耀！更於臺北馬拉松現場延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，並提供完賽合影牆，牆面標示富邦自2021年提出Run For Green™倡議計畫至今植樹地區，也吸引許多民眾駐足留影紀念。

展望未來，富邦金控將持續秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，支持台灣體育、實踐綠色作為，並發揮企業影響力，攜手各領域夥伴打造更美好的永續願景。