好食好事基金會挺食農創生

好食好事基金會推動「食農創生計畫」有成，自2021年起導入加速器資源培力，累計四屆輔導逾28組團隊。2025年集結彰化、南投、雲林八組青創職人，攜手四位米其林綠星主廚共創料理，串聯產地、文化與產業。

2025年好食好事集結八組來自彰化、南投與雲林的青創與職人團隊，並邀請四位米其林綠星餐廳主廚，包括好嶼HOSU主廚李易晏、小小樹食行政主廚徐兆麟、EMBERS主廚郭庭瑋，與Tu Pang地坊主廚張皓福，共同策劃「地方到餐桌，創生新食力」食農創生成果發表會，以料理共創的方式，回應在地食材於當代餐桌上的實際應用可能。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，長期關注食農產業在創新、市場與人才層面的結構性挑戰，並以扶植食農新創與青年返鄉為核心任務。自2021年起，以彰化為起點啟動「食農創生計畫」，導入加速器資源與產業經驗，透過品牌力、經營力、產品力與行銷力等培力模組，系統性協助地方團隊升級。

至今四屆計畫累計輔導超過28組團隊，逐步建構更具韌性的台灣飲食供應鏈生態系，而餐桌，正是這些成果被驗證與轉譯的重要場域。

好食好事基金會執行長林薇真認為，食農創生至關重要。她指出，雖然許多外縣市擁有豐富的產品和獨特的風土條件，但這些優勢往往局限於地方，未能與更廣泛的市場接軌。如何將地方的農業技術發揚光大，是當前的一大挑戰。

因此，好食好事基金會決定專注於食農創生。今年八組在地團隊分別為來自彰化的風灣的船、番挖水耕農場、新和春醬油、路葡萄酒莊，南投的泉發研茶、上安農場，以及雲林的順成油廠與李記烏魚子。