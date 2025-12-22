台企銀推動多元信託業務

台灣企銀（2834）為強化信託服務完整度，提供客戶更全面的不動產管理方案，19日與「台灣金聯資產管理股份有限公司」全資子公司「力興資產管理股份有限公司」正式簽署合作備忘錄（MOU），由台灣企銀總經理李國忠及台灣金聯兼力興資產董事長宮文萍代表簽署，建立跨業合作機制，結合金融信託及不動產專業服務，共同推動多元信託業務發展。

台灣企銀表示，隨著客戶對安養信託、金錢信託等業務的需求提升，實務上常涉及住宅包租代管、租賃住宅代管等不動產管理需求，因此尋求具備專業能力的合作夥伴，有助提升服務品質與客戶體驗。力興資產在母公司台灣金聯的支持下，於住宅包租代租、租賃住宅代管積極投入，雙方合作可望發揮專業互補效益。

簽訂本次合作備忘錄，台灣企銀未來在信託服務中如遇客戶有不動產租賃需求，即可推介由力興資產提供包括住宅包租代租、租賃住宅代管及其他延伸服務。若力興資產客戶有安養信託或金錢信託等需求，亦能透過台灣企銀進行風險審核與契約管理，雙方皆提供客戶更安心且一條龍的完整協助。

未來台灣企銀將與力興資產保持緊密合作，共同打造更完善的金融與不動產整合服務模式，為客戶帶來更高價值的體驗，且將持續利用豐富的實務經驗及專業規劃能力，整合內部資源，對外跨業合作，致力成為客戶信託往來的首選最佳夥伴。