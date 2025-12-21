壽險業備戰接軌 今年增資發債估達2000億歷年次高

壽險業因應2026年接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），積極透過發債強化財務結構。金管會統計顯示，今年以來截至12月17日，壽險業現金增資與發債實際到位金額，合計達新台幣1925億元，全年估有望達到2000億元，將創下歷年次高。

壽險業2026年將接軌TW-ICS，業者近年積極發債強化資本。考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會於2024年鬆綁法規，開放保險業透過設立特殊目的公司（SPV）在海外發債籌資，國泰人壽、南山人壽、新光人壽與富邦人壽已先後到新加坡設SPV發債。

金管會統計顯示，今年以來截至12月17日止，5家壽險業辦理現金增資，規模達250.5億元，也有6家壽險業辦理發債，整體規模達1674.5億元，壽險業合計現金增資與發債規模達1925億元。產險業今年僅1家現金增資1.28億元，無發債。

觀察壽險業歷年增資加上發債的總金額，2022年達587億元，2023年增至1235.3億元，2024年為2180.8億元，寫下歷年新高。

金管會保險局副局長蔡火炎解釋，壽險業近年增資發債金額較高，主要是為強化財務結構、充實自有資本，除了因應外在經濟波動外，也為確保公司穩健經營，以利明年順利接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）與新一代清償能力制度（TW-ICS）。

壽險業今年以來統計至12月17日，現金增資與發債合計規模1925億元，其中以發債方式較多。蔡火炎指出，預期到今年底止，壽險業全年增資與發債金額有望達2000億元，有望創下歷年次高，僅次於2024年的2180.8億元。

為何壽險業多選擇發債籌資，蔡火炎進一步解釋，發債可在市場上跟股東以外的投資人募資，管道相對多元，現金增資多數是向原股東募資，來源相對侷限，對業者來說，發債是比較可以快速募集成功的籌資方式。此外，發債會看市場狀況，發債成本可能比現金增資低一點，因此也會影響業者規劃。

根據金管會統計，壽險業今年以來現金增資與發行次順位債的前3大公司，現金增資第1名為台銀人壽140億元，其次為新光人壽70億元，再來是元大人壽20億元；發行次順位債首位為富邦人壽790億元，第2為南山人壽390.96億元，第3為台灣人壽239.3億元。

至於產險業2022年增資為985億元，2023年530.9億元，2024年持續減至47.7億元，全數皆透過現金增資。

蔡火炎指出，產險業因防疫險虧損，導致2022年、2023年增資金額較多，多家產險陸續增資後，已有改善財務狀況，因此，產險業今年增資規模僅1.28億元，相對少很多。