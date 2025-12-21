百億神單再+2！十家壽險今年前十一月誕生15張 狂賣約2700億元

全球股市創高，加上美元利率回落，激勵壽險保單銷售暢旺，百億神單再添二張。壽險業今年前十一月誕生了15張「百億神單」，其中有九張是投資型商品、三張利變型商品，以及三張分紅保單，而國泰人壽「萬美利」銷售額達307億元，安聯人壽「吉利發發」預估銷售也超過300億元關卡，而三商美邦人壽、元大人壽則新進榜，合計15張保單銷售約2,700億元。

近年來，在壽險公司積極推動下，出現不少「百億神單」，資料顯示，今年前十一月，市場上共有15張保單銷售金額突破百億元，其中國泰人壽共拿下四張，「萬美利利率變動型美元終身壽險」，前十一月銷售金額逾307億元；「月月泰利台外幣變額年金保險」，逾295億元；「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，銷售金額近190億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」逾165億元。除「萬美利」為利變型商品，另外三張都是投資型，此系列商品皆連結專家代操的月撥回類全委帳戶，可協助客戶輕鬆布局資產，並透過月配息機制建立「類月退俸」的穩健現金流，符合高齡社會需求。

富邦人壽則有三張銷售超過百億元的保單，據了解，包括「美富紅運外幣分紅終身壽險」銷售超過150億元、「真豐利變額年金保險」逾125億元、「美富優退外幣分紅終身保險」逾105億元。富邦人壽表示，今年前十一月，富邦人壽分紅保單銷售累計超過590億元，美元佔比逾75%，顯示市場對美元分紅商品的高度需求。分紅保單讓保戶享有基本壽險保障之餘，還有機會能分享保險公司經營分紅保單的盈餘，是長期規劃的好選擇。其中，「美富紅運」銷售金額最高，在財富規劃領域中，已連續三年蟬連壽險業「百億神單」，聚焦三大亮點：第一、保戶有機會參與分享保險公司經營分紅保單績效。第二，透過時間與複利效果，提早規劃，保障及時到位。第三、具備壽險保障，以及資產增值與財富傳承等特色。

南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，前十一月銷售額近220億元；新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」銷售額超過160億元；凱基人壽「鑫旺來利率變動型終身壽險」銷售金額達123億元，該商品為利率變動型壽險，除提供保戶壽險保障之外，並可透過宣告利率機制，保單現金價值逐年穩健成長，長期持有可以累積資產； 符合市場所需，適合客戶做為退休準備、子女教育或資產傳承規劃。

另外，三商美邦人壽「金世紀多利台外幣變額年金/萬能壽險」以及元大人壽「元元致富變額年金/萬能壽險」前十一月銷售金額也突破百億元關卡。

外商壽險百億保單則維持三張，安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」，該張保單前十月銷售金額達288億元，預估前十一月銷售金額可望突破300億元；安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」與法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」，前十一月銷售額分別約190億元、123億元左右。