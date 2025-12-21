快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會送愛心禮物至偏鄉，邀請學童歡度耶誕。(後排左五起)凱基慈善基金會執行長曾錦隆、凱基慈善基金會董事長蔣友松、凱基投信董事長丁紹曾。（凱基慈善基金會／提供）
凱基慈善基金會送愛心禮物至偏鄉，邀請學童歡度耶誕。(後排左五起)凱基慈善基金會執行長曾錦隆、凱基慈善基金會董事長蔣友松、凱基投信董事長丁紹曾。（凱基慈善基金會／提供）

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁共襄盛舉的愛心禮物，耶誕佳節前陸續送至台南、嘉義、屏東與南投等22所學校偏鄉學童。今年除了愛心禮物的祝福，凱基證券及凱基慈善基金會更為每位學童準備一份防詐錦囊，教育孩童從遊戲要小心、網購要注意、打工要謹慎及好康要警覺等四大面向留意各種詐騙手法，並藉由簡單易懂的互動小任務，傳遞防詐專線等訊息，提醒學童隨時保持警覺，成為能夠保護自身安全的防詐小天使。

凱基慈善基金會2025年總計募集逾千份愛心禮物，由凱基慈善基金會董事長蔣友松率先準備100份禮物拋磚引玉，集團內同仁亦熱情參與響應，許多同仁都是全家大小一起出動，將實用的文具、玩具和圍巾、襪子等生活用品裝滿禮盒，再由志工同仁們分工包裝完成後，將愛心禮物送到弱勢家庭的孩童手中，希望一起歡度溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，送愛到偏鄉是基金會每年耶誕節前的重要活動，今年中南部頻遇天然災害，基金會更擴大關懷足跡至受災家庭傳遞愛心。其中，嘉義縣特別感謝凱基慈善基金會以實際行動深入校園，同時，布袋鎮永安國小校長周沛玲也表示，孩子們非常期待這份耶誕禮物，學校更設計趣味任務，讓學童領取禮物同時寓教於樂；朴子市竹村國小校長黃志強則感謝凱基關懷偏鄉學校，讓學童在求學過程中，感受到來自社會的溫暖與支持。

凱基慈善基金會今年度更協助受丹娜絲風災及水災受創的69所學校復原與補充學習用品，同時也繼續支持孩童能夠吃飽上學去，持續以各面向回饋社會，包含推動營養早餐與午餐加菜計劃，幫助打好健康基礎，提升學習效率，讓孩子能夠在好的環境中厚植學力，創造有希望的未來。

凱基證 偏鄉學校

延伸閱讀

凱基金聖誕公益市集熱

凱基壽奪 Buying Power 獎

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

超洗腦！北市警防詐宣導短片點閱破1千萬 局長承諾這件事

相關新聞

百億神單再+2！十家壽險今年前十一月誕生15張 狂賣約2700億元

全球股市創高，加上美元利率回落，激勵壽險保單銷售暢旺，百億神單再添二張。壽險業今年前十一月誕生了15張「百億神單」，其中...

富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富...

匯市最前線／台幣31.2~31.8元震盪

新台幣匯價上周五（19日）以31.526元收盤，貶值1分，外資上周大舉賣超台股，累計一周新台幣貶值3.24角，貶幅1.0...

央行：國際資金無懼疑美論 持有美債創高 美元資產仍是投資人首選

美國本輪降息，長天期利率反而上升，央行指出，主要反映長天期公債期限溢酬攀升，此與川普新政以來美國通膨、經濟不確定性高，且...

殖利率曲線正常化 國銀利多

台美利差擴大使國銀前兩年大賺換匯交易（SWAP）機會財，但有金控研判，SWAP行情已結束，代之而起的是殖利率曲線正常化，...

金融競爭力論壇12月23日舉辦 談新機遇

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。