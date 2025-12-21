群益金鼎證券榮獲金炬獎 十大績優企業、年度創新設計

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲第十九金炬獎「十大績優企業」、「年度創新設計」，由總經理李文柱(右)領獎。（群益金鼎證券／提供）
群益金鼎證券榮獲第十九金炬獎「十大績優企業」、「年度創新設計」，由總經理李文柱(右)領獎。（群益金鼎證券／提供）

群益金鼎證券榮獲第十九金炬獎「十大績優企業」、「年度創新設計」兩項殊榮，展現其在企業治理、數位創新與品牌價值上的深厚實力。2025年推出的「群益贏家Pro」下單APP，以直覺化介面設計、高度客製化的投資工具與強化的智能AI功能，獲評審團高度肯定，成功拿下「年度創新設計」獎項。

群益金鼎證券近年持續推動數位轉型、服務提升與ESG落實，於永續治理與企業管理多項指標均展現穩健成果，群益金鼎證券總經理李文柱表示，此次獲得金炬獎雙項肯定，代表公司在推動數位轉型、落實永續經營、強化金融科技應用等面向所投入的心力，已獲得產業與專業評審的高度認可，將持續以客戶需求為核心，深化數位金融創新，強化資訊安全、反詐與服務品質，打造更安全、便利、智慧化的投資環境。

不僅如此，群益金鼎證券率先通過英國標準協會（BSI） TCFD「Level 5：優秀」查核，並完成 PCAF 查證與永續報告書獨立驗證，同時啟動三年百萬度綠電採購計畫，展現企業邁向淨零的速度與決心。同時，也以實際行動打造幸福職場，獲得 HR Asia「亞洲最佳雇主」三項大獎，並獲雙北市友善家庭肯定，落實以員工為本的企業文化。

群益金鼎證券以「群益贏家Pro」榮獲年度創新設計，該款APP以高質感的介面設計與直覺流暢的操作體驗，迅速吸引大量年輕族群青睞，堪稱「高顏值交易 APP」的代表。上線第一週便一舉衝上手機商店金融類排行榜第三名；使用人數破萬、累積交易量更超過千億元。

「群益贏家Pro」一大亮點為「AI 問問」功能，將人工智慧真正導入投資流程。投資人只需輸入個股代號，即可快速整理新聞、財報與市場內容，並分類成六大重點摘要，幫助投資人省下比對資料的時間，更精準掌握投資方向。近期「AI 問問」服務再度升級，新增每日提醒「市場成交量 Top3」與「個人庫存 Top3」的個股摘要功能，幫助用戶掌握市場及庫存脈動，深受好評，使「AI 問問」功能使用率提升達 103%。「群益贏家Pro」持續以智慧與便利並行，打造最貼近投資需求的行動平台。

