富邦蔡明忠：跑馬拉松或經營企業 最重要的關鍵都在於「堅持」

2025台北馬拉松21日清晨盛大登場，自台北市政府前廣場起跑、終點設於台北田徑場，吸引上萬名跑者參與。長期支持台北馬的富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽並順利完賽，成為賽事焦點之一。

蔡明忠賽後受訪時坦言，今年天氣偏熱、平時練習量不多，跑到最後幾百公尺時左小腿一度抽筋，但仍咬牙完成全程。他笑說，事前就替自己設定2小時45分完賽目標，最終也確實在時間內抵達終點，「包括抽筋停下來的時間，都算在裡面」。隨著年紀漸長，蔡明忠也透露，今年很可能是自己最後一次參加台北馬，因此格外珍惜比賽過程，選擇以「享受賽事」的心情完成。

除分享參賽心得外，蔡明忠也談及台灣經濟與產業前景。他表示，台灣今年經濟成長率高達7.5%，遠高於自己4%的原先預期，顯示整體產業動能強勁；展望明年，他仍維持樂觀看法。蔡明忠指出，台灣正位於全球AI生態系的核心位置，在關鍵產業鏈中扮演不可取代的角色，隨著AI技術持續發展，不僅將改變人類生活，也將進一步推升台灣產業競爭力。

蔡明忠認為，無論是跑馬拉松或經營企業，最重要的關鍵都在於「堅持」。他以「護國神山」台積電創辦人張忠謀為例，指出張忠謀自台積電創立代工模式以來，始終一以貫之、長期堅持方向，值得各界學習。他也推薦大家閱讀張忠謀的自傳，從中體會對事業與人生的啟發。

蔡明忠強調，正是台灣企業界多年來累積的韌性與專注，讓台灣在AI浪潮中站穩關鍵位置，也為經濟成長奠定基礎；在這樣的結構下，對明年台灣整體經濟表現仍抱持正面看法。