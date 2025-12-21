公股銀11月刷卡額衰退 明年發卡策略鎖定旅遊、網購

8大公股銀行11月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣250.9億元、年減0.36%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數續奪雙冠王，單月刷逾65.6億元，展望明年海外旅遊持續暢旺，將鎖定連假旅遊、百貨週年慶、網購盛事3大消費熱點，推升簽帳收益。

根據8家公股銀自行公開的信用卡財務資訊，11月整體簽帳金額達250.9億元，其中以第一銀刷65.6億元最多、年增1.43%；華南銀刷49.5億元、年減5.52%；兆豐銀刷44億元、年減2.33%；合庫銀42.7億元、年增4.37%。

流通卡數方面，8家公股銀發卡總數約568.6萬張，較去年同期略減0.46%。以11月發卡數觀察，整體發卡數呈年減4成，一銀發卡8451張最多，台銀6419居次、受惠下半年發行新卡年增超過1倍，兆豐銀發4681張排名第3，其餘公股銀單月發卡數均低於4000張。

面對新的一年即將到來，各公股銀明年發卡策略陸續出爐。一銀表示，今年信用卡刷卡金額與去年同期大致持平，以旅遊及百貨類別表現最為出色，另以保險跟學費成長幅度最為亮眼；明年持續鎖定前3大消費熱點，包括連假旅遊、百貨週年慶、網購盛事，並以多元場域異業合作、精選卡種分眾經營策略，堆疊優惠回饋加倍。

華南銀提到，前11月簽帳金額創歷年新高，以百貨及稅費類別表現最為出色，成長幅度則以旅遊及餐飲最為亮眼，明年將持續主打免切換權益、不限通路現金回饋無上限，並深化經營高資產客群，提供符合客戶生活場景且有感的權益，滿足餐飲、差旅、金融保險、海外消費等需求。

兆豐銀11月流通卡數呈年減4%，主要是今年積極強化風險控管，針對長期未使用的信用卡，採取主動停卡及到期不續卡措施。兆豐銀表示，策略面持續推動精準行銷，高消費族群比例及數位支付使用率均顯著提升，累積簽帳金額較去年同期呈現微幅成長，明年將持續關注市場趨勢與客戶需求，透過大數據分析提供個人化優惠，滿足客戶消費需求。

合庫銀指出，前11月簽帳金額年增26%創同期新高，主要成長來自稅費、百貨、旅遊及交通類交易，明年將以提供多元生活應用場景提升卡友黏著度，並適時調整各項信用卡優惠與回饋策略，同時看好高端客群消費力道，深化頂級客戶服務，持續擴大信用卡業務規模。

彰銀提到，受所得稅簽帳金額縮減影響，前11月整體簽帳金額年減5.76%，但若排除稅款因素呈年增3%，明年度信用卡策略，將以深耕及活化既有客戶、結合高資產客群、開發年輕客群為核心方向，如與實體零售、健康醫療、電商平台等產業進行跨界合作，推出更多聯名或回饋方案。

台企銀前11月發卡數年增45.5%、刷卡金額年增4.73%。展望明年，台企銀預告明年推出頂級卡，藉此完備信用卡卡片等級、凝聚企業主向心力，並增加交易量，將邀請分行優質客戶申辦以強化高資產族群對台企銀的黏著度，打造完整的高端客群經營生態圈，提升銀行整體效益。

台銀表示，受惠推出Apple Pay刷卡優惠專案及發行新卡，今年11月流通卡數較去年底成長8%，明年將以永續金融、新客拓展、強化消費場景與深化卡友經營為核心方向，多面向推進發卡與活卡成效，如運用業務整合行銷，積極爭取房貸客戶申辦信用卡，並透過房貸戶回饋專案提高房貸戶滲透率、創造新客群與增值商機等。

土銀表示，今年發卡數與刷卡金額與去年相當，主要推展對象是房貸戶及消貸戶，明年將聚焦百貨公司、餐廳及旅行社等消費場域，視信用卡市場競爭情形及卡友喜好動向，滾動式調整行銷活動。