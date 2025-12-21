張文隨機攻擊案37歲銀行員遇害 兆豐銀：悲痛不捨

嫌犯張文19日在台北車站、南西商圈隨機傷人，其中一名遭遇死劫的37歲男子是兆豐銀行員工，兆豐銀發聲明表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀全體同仁都感到非常不捨與悲痛，正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

因涉犯妨害兵役治罪條例於今年7月被檢方發布通緝的張文，19日晚間犯下震驚全國的重大治安事件，在台北捷運台北車站、中山站周邊接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，共造成包括張文等4人死亡、11人受傷。

兆豐銀表示，兆豐金控董事長董瑞斌及兆豐銀行總經理黃永貞第一時間趕到醫院關心同仁家屬。對於這位優秀同仁不幸意外離世，全體同仁都感到非常不捨與悲痛，兆豐銀正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

兆豐銀表示，同仁及其家屬遭逢重大變故，是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。