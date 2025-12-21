殖利率曲線正常化 國銀利多

台美利差擴大使國銀前兩年大賺換匯交易（SWAP）機會財，但有金控研判，SWAP行情已結束，代之而起的是殖利率曲線正常化，放款固然不錯，投資有價證券可能會更好，形容對商業銀行充滿機會。

當長天期公債殖利率低於短天期公債殖利率，造成殖利率曲線呈現負斜率現象，即所謂的殖利率曲線倒掛。指標為2年期美國公債殖利率減10年期美國公債利差為正。美國2022年3月啟動全球升息循環，殖利率倒掛現象同年7月即發生，並延續至2024年9月，為史上最長倒掛紀錄。

金控高層分析，殖利率曲線正常化環境自去年第4季露出曙光，今年川普上任後更加強化，這對商業銀行非常重要，畢竟服務很多外匯客戶並吸收美元存款，轉投資長期投資應有正常利潤，但過去三年倒掛時間即無，吸收存款成本太高反而會虧損，因此當殖利率正常化後存款愈多愈有利，現在10年債殖利率比2年債高60個基點，有助外幣存款投資有價證券收益重新提升。

金控認為，利率對銀行影響大，殖利率曲線正常化對商業銀行很重要，研判此現象會維持很久，投資長天期債券將有利潤，尤其美國公債還可以免除信用風險。

此外，前兩年國銀因台美利差擴大大賺SWAP，但美國降息，台灣利率不動，台美利差縮窄，今年大型行庫SWAP收益普遍下滑，金控預期美國明年有機會降息4碼，利率緩降明確，因此SWAP行情已結束，由於SWAP收益反映財報於交易收入，當存款用於SWAP較多時反而利息收入減少，淨利差（NIM）下行，未來資金將更多用於放款及投資外幣有價證券，有助利息收入及NIM。