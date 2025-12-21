聽新聞
0:00 / 0:00

殖利率曲線正常化 國銀利多

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台美利差擴大使國銀前兩年大賺換匯交易（SWAP）機會財，但有金控研判，SWAP行情已結束，代之而起的是殖利率曲線正常化，放款固然不錯，投資有價證券可能會更好，形容對商業銀行充滿機會。

當長天期公債殖利率低於短天期公債殖利率，造成殖利率曲線呈現負斜率現象，即所謂的殖利率曲線倒掛。指標為2年期美國公債殖利率減10年期美國公債利差為正。美國2022年3月啟動全球升息循環，殖利率倒掛現象同年7月即發生，並延續至2024年9月，為史上最長倒掛紀錄。

金控高層分析，殖利率曲線正常化環境自去年第4季露出曙光，今年川普上任後更加強化，這對商業銀行非常重要，畢竟服務很多外匯客戶並吸收美元存款，轉投資長期投資應有正常利潤，但過去三年倒掛時間即無，吸收存款成本太高反而會虧損，因此當殖利率正常化後存款愈多愈有利，現在10年債殖利率比2年債高60個基點，有助外幣存款投資有價證券收益重新提升。

金控認為，利率對銀行影響大，殖利率曲線正常化對商業銀行很重要，研判此現象會維持很久，投資長天期債券將有利潤，尤其美國公債還可以免除信用風險。

此外，前兩年國銀因台美利差擴大大賺SWAP，但美國降息，台灣利率不動，台美利差縮窄，今年大型行庫SWAP收益普遍下滑，金控預期美國明年有機會降息4碼，利率緩降明確，因此SWAP行情已結束，由於SWAP收益反映財報於交易收入，當存款用於SWAP較多時反而利息收入減少，淨利差（NIM）下行，未來資金將更多用於放款及投資外幣有價證券，有助利息收入及NIM。

美國公債 殖利率

延伸閱讀

美股連二紅！耶誕慶祝行情蓄勢待發 但需提防三個不確定因素

法人推估殖利率近10% 這檔營建股連日強勢演出

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應

00918年化達10%！股息不降反升超車00919 知美提醒：配多填息率也要跟上

相關新聞

匯市最前線／台幣31.2~31.8元震盪

新台幣匯價上周五（19日）以31.526元收盤，貶值1分，外資上周大舉賣超台股，累計一周新台幣貶值3.24角，貶幅1.0...

央行：國際資金無懼疑美論 持有美債創高 美元資產仍是投資人首選

美國本輪降息，長天期利率反而上升，央行指出，主要反映長天期公債期限溢酬攀升，此與川普新政以來美國通膨、經濟不確定性高，且...

殖利率曲線正常化 國銀利多

台美利差擴大使國銀前兩年大賺換匯交易（SWAP）機會財，但有金控研判，SWAP行情已結束，代之而起的是殖利率曲線正常化，...

金融競爭力論壇12月23日舉辦 談新機遇

賴清德總統擘劃的「亞洲資產管理中心」願景，行政院、金管會及周邊單位動起來。經濟日報將於23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×...

新安產險樂齡模擬體驗工作坊 推動高齡友善服務

為持續深化、具體落實公平待客原則精神及精進金融友善環境，新安東京海上產險於日前舉辦「心齡共感 益耆創變」 樂齡模擬體驗工...

金管會召集業界高層開會 壽險匯率會計調整 拚元旦上路

金管會保險局昨（19）日召集壽險業高層開會討論壽險匯率會計制度調整，據了解，會中確定採用AC債券匯率攤銷法，力拚明年元旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。