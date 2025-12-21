央行：國際資金無懼疑美論 持有美債創高 美元資產仍是投資人首選

美國本輪降息，長天期利率反而上升，央行指出，主要反映長天期公債期限溢酬攀升，此與川普新政以來美國通膨、經濟不確定性高，且市場對政府財政負擔及美聯準會（Fed）獨立性存疑有關，但是外國投資人持有美債規模持續刷新歷史高點，美元資產仍是全球投資人首選。

央行報告指出，美國本次呈二段式降息，一度按兵不動達九個月，累計降息7碼，惟相較1990年以來多次降息周期長天期利率多呈下跌趨勢；去年9月降息迄今，10年期公債殖利率反而上升54個基點，美國公債殖利率曲線呈現「短端下移、長端走升」緩步陡峭化現象，顯示長天期債券定價似已脫離單純降息預期，而受到期限溢酬上升主導；亦即投資人對持有美國長債要求更高風險補償。

央行強調，市場疑美論觀點促使投資人增持黃金或其他替代資產配置動機。惟近期金價漲勢主要由民間投資人需求推動；且因全球央行在黃金持有量增幅的0.6%，仍小於其美國公債增幅的2.5%，外國投資人持有美國公債規模亦持續創下新高，顯示各國投資人雖尋求資產配置多元化，但未出現大規模拋售美債的結構性轉變。

然而，實務上不再以美國公債為主要配置資產並不容易；央行指出，美國經濟、金融及科技創新實力居全球之首，美國公債又是全球金融資產評價基礎，為國際金融市場最普遍接受高品質資產。

事實上，以美國公債債信及投資報酬率而言，憑藉其無可取代的市場深度、高流動性與相對優勢的國家信用評等，美債為已開發國家債市中表現最佳者，做為全球資產配置核心地位依然穩固。