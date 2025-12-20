金管會召集業界高層開會 壽險匯率會計調整 拚元旦上路

金管會保險局昨（19）日召集壽險業高層開會討論壽險匯率會計制度調整，據了解，會中確定採用AC債券匯率攤銷法，力拚明年元旦上路。相關配套措施部分，在一周內由保發中心與壽險公會研議提交金管會，金管會將擇日針對保險業相關規範進行修正公告。

保險局長王麗惠昨日與保發中心、壽險公會、21家壽險業者、四大會計師事務所代表和會計研究發展基金會等相關單位召開會議，聚焦於在現行會計公報準則架構下，壽險業是否適用「按攤銷後成本衡量之金融資產（AC）」債券匯率評價攤銷法，以及財報編制準則的調整方向。

金管會召開壽險匯率會計評價會議重點

該會議結論一是根據國際會計準則第一號19段（IAS1第19段），壽險業現況符合「極罕見」的定義，二是需在一號公報架構下，找到合適的財報表達壽險業經營特性，而AC債券匯率攤銷法可被採用。

會計研究發展基金會與會代表針對極罕見情況（Extremely Rare Circumstances ）指出，由於台灣壽險業的資金結構屬特殊情況，符合IAS1第19段偏離準則的前提。而會研會認為，是否適用極罕見情況，必須由各公司的管理階層進行判斷，強調此規定並非產業自動套用，而是必須由各壽險公司的董事會與管理階層負責監督，公司自行判斷其資產負債結構是否符合此「極罕見情況」，並對判斷結果負責。

此外，會議雖無討論出配套措施，但與會人士透露，針對外界關切是否將強化資本與風險吸收能力納入設計，確定會有相關配套，有關節省避險成本後，應強化提存外匯價格變動準備金及特別盈餘公積的具體配套與計算方式，將由保發中心與壽險公會共同續行研議。

外界普遍認為，若明年度起，壽險業正式採用AC債券匯率攤銷法，將有助於降低壽險業資產評價受短期匯率波動影響的幅度，使財務報表表現更貼近長期經營實況。不過，部分學者擔憂此舉有美化財報之嫌，因此金管會採納各界意見，研議將壽險業者省下的避險成本轉列外匯價格變動準備金和特別盈餘公積，前者可作為日後新台幣兌美元升值時，充實能沖抵匯損的「水庫」，後者則可擴充資本，公司不可任意動用配息或做其他用途，以應對未來風險。

該會計調整明年上路後，壽險業的外匯避險成本將可再進一步降低。根據金管會保險局統計顯示，2024年整體壽險業每月單月避險工具換匯成本多落在300億元上下，去年1月份甚至高達390億元，今年受惠業者陸續申請適用外匯準備金新制，單月避險工具成本已下降到10月僅剩213億元，若改採AC債券匯率評價攤銷法，有望進一步降到200億元之下。