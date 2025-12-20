日銀升息1碼 利率30年新高

在日本通膨率連續近四年高於百分之二目標水準下，日本銀行（央行）十九日升息一碼，調高基準利率至百分之○點七五，創下自一九九五年以來新高，並暗示可能繼續升息，日債殖利率應聲刷新近廿六年來高點。不過，就在日銀宣布升息決策之後，日圓走勢不升反貶，貶至近一五七整數關卡。

日銀表示，其經濟展望實現的可能性升高，因此決策委員一致同意升息一碼，為近一月來首度升息，也符合經濟學家預期，並重申若其經濟展望實現，有意繼續升息，而且更樂觀評估經濟前景，提高實現的機率，再加上基本通膨持續溫和上漲，明確表態將維持升息循環，從先前的謹慎立場大幅轉向。

對貨幣政策最敏感的日本兩年期公債殖利率十九日一度上漲三個基點至百分之一點○九五，創下自二○○七年六月以來新高，基準的十年期公債殖利率也一度上漲五點五個基點至百分之二點○二，創下自一九九九年八月以來新高。

日銀總裁植田和男在決策會後記者會中說，「我們將繼續在每次政策會議做出適當決策」，與美國關稅相關的風險似乎正降低，明年薪資成長動能穩固，繼續支撐通膨，暗示還有進一步升息空間。他還說，政策利率仍與日銀估算的百分之一至百分之一點二五中性區間下緣還有一段距離，並希望能在適當時機重新計算利率，暗示他對進一步升息持開放態度。

不過植田也含糊以對未來升息的確切時機與步伐。他提到，「我們調整貨幣支持的步伐，將取決於屆時的經濟、物價和金融發展；我們將在每次會議更新對經濟、物價展望與達成我們預測（展望）風險和可能性的看法，做出適當決策」，強化升息步伐將很緩慢。

植田也希望避免給外界日銀正與日本政府刺激經濟措施對做的印象。根據決策聲明，寬鬆的貨幣情勢將持續支持經濟。日圓兌美元的貶勢在他發言時加劇，一度貶值百分之○點九至一五六點九九日圓兌一美元。

日銀理事、瑞穗研究與技術公司執行經濟學家門間一夫認為，日銀將維持約每半年升息一次步調，明年可能升息兩次；後年再升一次，提高利率到百分之一點五。

富邦投顧董事長陳奕光分析，日本未來不會進入大幅度的升息循環，因為此次升息已將政策利率拉高到卅年來的高點，若持續大幅升息，將使得規模約一點六兆美元的日圓利差交易成本劇增，恐怕將再次撼動全球資本市場。升息後效果約在一個月後顯現，效果如何值得再觀察，他不認為日本在短時間內會再度升息。

法人指出，近兩年來每當日股遭到拋售時，企業加大回購力道，為股價提供下檔支撐，由於日本企業體質與獲利持續改善，法人建議日股可做為多元資產配置的一環，類股則首選內需，但日本後續政局動盪風險不可忽視。