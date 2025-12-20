三商壽再發債92.5億元

即將併入玉山金的三商壽（2867）因資本適足率（RBC）未達標，今年已發行次順位債82.8億元，昨（19）日公告再募集10年期累積次順位債92.5億元，以提升資本適足率，由玉山銀行及安泰銀行擔任保證人。預計年底前資金可到位。總計今年共發債175.3億，三商壽指出，若以6月RBC推算，加計已增資10.5億，年底RBC非常接近200%（法定資本適足）。

三商壽去年底RBC未達標，承諾金管會發行次順位債200億元，但去年底僅發行25億元，尚餘175億元額度未完成而於7月間遭金管會處分。三商壽今年已發行次債82.8億元，規劃年底前將剩餘92.5億元額度募集完成，昨條件出爐，分甲券及乙券發行，其中甲券為85億元、乙券為7.5億元。票面利率為固定年利率3.8%。且由銀行保證，分別委由玉山銀行及安泰銀行擔任保證人。

三商壽預計年底前募集完成資金可到位。若以6月RBC推算，加計已現金增資10.5億元，年底RBC非常接近200%。此外，由於明年起壽險業正式接軌新一代清償能力制度（ICS），將取代現行RBC制度，三商壽日前於法說會表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施申請資格。

玉山金和三商壽明年1月23日召開股東臨時會通過合併後報經主管機關同意，按往例核准期六到八個月，合併基準日估第3季底，玉山金預估屆時以玉山給予的信用可符合到香港設立SPV發行美元次債，且不需銀行保證。