美元穩定幣監理 央行三底線 將規劃建立服務商資料通報機制

中央銀行就穩定幣發展對我國貨幣政策與金融穩定的影響提出說明，強調目前規劃中的新台幣穩定幣對M2及貨幣信用創造影響有限，尚不致干擾貨幣政策操作；不過，若美元穩定幣未來成為跨境支付主流，導致部分國人美元存款自銀行體系移轉至鏈上錢包，將可能影響國內金融機構之外匯存款餘額與M2結構，成為央行必須高度關注的潛在風險。

央行針對美元穩定幣，揭示三大監理底線，從通報機制、鏈上管理及管理規範等面向著手，一、將規劃建立服務商的穩定幣資料通報機制；二、要求境內服務商報送客戶外幣穩定幣移轉及兌換等資料為有效追蹤穩定幣的跨境流動，可與金融機構合作建立「鏈上監理科技」（RegTech），運用區塊鏈分析工具來監測穩定幣交易；三、服務商提供的穩定幣兌換、轉移、保管及借貸等服務，比照金融機構建立相應的管理規範。

央行對美元穩定幣的跨境應用抱持較高警戒。央行指出，我國現行外匯管理制度是建立於跨境資金須經由金融機構進出的前提，若未來大量跨境支付改以美元穩定幣進行，可能規避結匯申報與管理規範，削弱對資本移動的即時掌握，形成監理缺口。

央行進一步指出，若企業或個人廣泛以美元穩定幣進行貿易款項結算、金融交易或跨境移轉，恐在現行制度外形成「鏈上美元」流通通道，一旦資訊未能即時回饋主管機關，將影響外匯管理完整性，甚至演變為影子外匯市場。此外，當穩定幣價格出現偏離時，可能引發套利行為，加劇新台幣短期匯率波動；若規模擴大，虛擬資產市場情緒亦可能外溢至實體匯市，增加央行維持匯率穩定的挑戰。

面對上述趨勢，央行強調將依循IMF等國際組織最新指引，適時修訂穩定幣相關貨幣統計與定義，並強化即時監控機制。未來隨穩定幣使用普及，相關數據有必要納入貨幣政策觀察指標，以避免低估整體經濟所需流動性。 在監理實務上，央行也將配合主管機關，規劃建立穩定幣服務商資料通報機制，並研議運用「鏈上監理科技」，提升跨境資金流動的透明度。

至於新台幣穩定幣，央行認為，本質上類似電子支付工具的代幣化，發行人須以新台幣準備資產全額支持並交付信託，僅屬於 M2 組成項目的重新配置，資金仍留在既有貨幣體系內流通，整體M2規模不致改變，對貨幣政策傳遞與信用管理的影響相對有限。

央行並表示，現行「虛擬資產服務法草案」已規劃穩定幣發行人不得支付利息或收益，避免形成類銀行的信用中介功能。惟未來若穩定幣服務模式擴及付息、借貸等機制，且信用創造規模過快擴張，恐對金融穩定構成壓力，相關發展仍須審慎監理。整體而言，央行仍可透過既有貨幣政策工具調節新台幣流動性，貨幣、信用與利率等傳遞管道短期內不致受到明顯衝擊。