央行看AI不致泡沫化 仍有三隱憂

AI熱潮會不會重演網路泡沫？ 中央銀行攤開數據解關鍵差異。央行指出，2000年網路泡沫（Dot-com bubble）和生成式AI，兩者同樣帶動科技股股價大幅上漲與資金過度集中，進而推升金融穩定風險；但不同的是，當前AI浪潮下的科技投資，多已累積實體資本與可預期的營收模式，對長期經濟成長仍具正面效益。

央行指出，1990年代末期，大量尚未具備穩定營利模式的網路新創公司，趁勢透過首次公開募股（IPO）上市，投資人以高度成長預期評價股價，「本夢比」盛行，推升那斯達克指數急速攀升。

那斯達克指數於2000年3月10日衝上5,048.6點高峰，較1997年底上漲221.5%；泡沫破裂後一路重挫，至2002年10月9日跌至1,114.1點，較高點回跌近八成。

針對當前AI熱潮，央行指出，雖然科技股漲勢同樣驚人，但市場結構與基本面已出現顯著差異。以那斯達克為例，自2022年低點至2025年12月中旬，漲幅約125.8%，明顯低於網路泡沫時期的221.5%；本益比約30.5倍，也遠低於2000年部分網路公司動輒60倍、甚至高達200倍的水準。

央行分析，主因在於多數AI相關企業的資本支出，來自既有且穩健的營收基礎，具備經常性收入與較高可預測性，與當年高度仰賴創投與債務融資、營收前景不明的網路新創公司有本質差異。此外，美股IPO數量亦顯示市場情緒相對理性，2025年前三季僅51家，遠低於1999年的388家。

不過，央行也提醒三大風險。首要隱憂在於科技股股價與市場集中度偏高，若AI相關的龐大資本支出無法兌現預期回報，一旦市場情緒反轉，股價恐出現劇烈修正。二、AI產業鏈中逐漸浮現的閉環交易結構亦值得警惕。部分業者可能透過設立特殊目的公司（SPV），將債務移出資產負債表之外；若未來 AI 獲利變現不如預期，企業轉而依賴監管較為寬鬆、透明度不足的私人信貸融資，恐進一步放大系統性風險。第三，在實體經濟層面，央行亦關注 AI 數據中心對電力需求大幅攀升，未來可能面臨供給不足的挑戰。