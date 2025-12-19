台灣人壽獲准進駐高雄專區 開辦財管與OIU兩大業務

中信金旗下子公司台灣人壽今天宣布，繼9月獲金管會核准辦理財富管理業務後，12月再獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區，開辦財富管理及國際保險業務（OffshoreInsurance Unit, OIU）兩大業務，滿足高資產客戶財富管理與跨境金融需求。

金管會今年7月啟動高雄專區，亞洲資產管理中心已有逾40家金融機構進駐，保險業目前包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽4業者已進駐高雄專區。

台灣人壽表示，看好財富管理市場，將推出2檔高資產客戶專屬商品，包括業界首創的外幣多次給付健康險，結合醫療照護、資產傳承與家族守護的核心價值；另一檔則不受人壽保單死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範限制（即無門檻法則限制），滿足高資產客戶資產增值與壽險保障及傳承需求。

台灣人壽更跨足國際保險版圖，未來將攜手各銀行夥伴推動國際保險業務OIU、國際金融業務（OBU）辦理聯合開戶及合作推廣業務，提供一站式金融服務。台灣人壽指出，規劃打造逾600位財富管理業務人員並組成菁英顧問團隊，定期系統性培訓，滿足高資產客戶體驗。

為擴大客群，台壽布局財富管理版圖，包括成立子公司中國信託樂活，首創健康樂活管家串聯樂齡康養服務，打造退休康養生態圈，希望共同達到台灣亞洲資產管理中心願景。