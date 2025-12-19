快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

台灣人壽獲准進駐高雄專區 開辦財管與OIU兩大業務

中央社／ 台北19日電

中信金旗下子公司台灣人壽今天宣布，繼9月獲金管會核准辦理財富管理業務後，12月再獲准進駐亞洲資產管理中心高雄專區，開辦財富管理及國際保險業務（OffshoreInsurance Unit, OIU）兩大業務，滿足高資產客戶財富管理與跨境金融需求。

金管會今年7月啟動高雄專區，亞洲資產管理中心已有逾40家金融機構進駐，保險業目前包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽4業者已進駐高雄專區。

台灣人壽表示，看好財富管理市場，將推出2檔高資產客戶專屬商品，包括業界首創的外幣多次給付健康險，結合醫療照護、資產傳承與家族守護的核心價值；另一檔則不受人壽保單死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範限制（即無門檻法則限制），滿足高資產客戶資產增值與壽險保障及傳承需求。

台灣人壽更跨足國際保險版圖，未來將攜手各銀行夥伴推動國際保險業務OIU、國際金融業務（OBU）辦理聯合開戶及合作推廣業務，提供一站式金融服務。台灣人壽指出，規劃打造逾600位財富管理業務人員並組成菁英顧問團隊，定期系統性培訓，滿足高資產客戶體驗。

為擴大客群，台壽布局財富管理版圖，包括成立子公司中國信託樂活，首創健康樂活管家串聯樂齡康養服務，打造退休康養生態圈，希望共同達到台灣亞洲資產管理中心願景。

台灣人壽 財富管理 保險

延伸閱讀

SUPER JUNIOR東海、銀赫又要來了！7-ELEVEN「2026高雄櫻花季音樂節」快搶票

北港媽 x 阿蓮媽「雙媽會」 兩大女神降臨高雄阿蓮遶境賜福

搶攻年菜商機 高雄飯店、餐廳推多款外帶方案

讓AI走進商圈 許智傑推為高雄人情味添智慧動能

相關新聞

新台幣小貶續於31.5元徘徊 熱錢流出單周貶值3.24角

台股今天一掃陰霾，展開反彈，不過外資尚未回心轉意，加上美元走揚，亞幣受抑，新台幣兌美元偏弱整理，收盤收在31.526元，...

新台幣貶1分 收31.526元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.526元，貶1分，成交金額9.08億美元

台灣金聯攜手臺企銀結合包租代管、安養信託業務 再創「公公合作」新模式

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」再現成果，19日由全資子公司力興資產管理公司與臺灣中小企業銀行共同簽署合作...

2年期存單得標加權平均利率1.206% 為2024年4月以來新低

中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本次標售市場投標反應熱絡，投標...

台灣金聯攜手臺灣企銀 結合包租代管、安養信託業務

台灣金聯子公司力興資產管理（股）公司與臺灣企銀（2834）共同簽署合作備忘錄，將利用彼此業務優勢，在包租代管、安養信託...

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。