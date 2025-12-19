富邦金Run For Green™五周年成績亮眼 提前達標為台灣種10萬棵樹

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
臺北市副市長張溫德(右）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（左）於2025馬拉松運動博覽會富邦攤位合影。富邦金控／提供
富邦金控（2881）19日參與2025馬拉松運動博覽會，於花博爭艷館展出Run For Green™倡議計畫五週年成果。富邦金控自2021年起提出Run For Green™倡議計畫，力促臺北馬拉松等四大馬拉松賽事綠色轉型，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控今年更於臺北馬拉松等大型馬拉松賽事提供自願性碳權抵換，創業界之先成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事的金融業者，以行動力挺運動永續。

富邦金控期許成為永續金融領航者，長期推動四大永續策略，從金融與非金融領域合力並進，透過多元創新方式，將永續精神融入企業行動與社會參與。金融領域方面，富邦金控致力引領永續金融實踐、積極推動防詐與社會共融，富邦金控在2024年達成綠色投融資成果2.5兆元、其中ESG相關項目投資近1.13兆，同時制定更積極的脫碳政策，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業。

在非金融領域，富邦金控Run For Green™倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，更透過「富邦全民線上跑」活動持續擴大參與，讓跑友的「每一步都算樹」。計畫推出至今，富邦已經與全台 8 縣市、14個地點合作植樹，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標，總參與人數達37萬人次。

2025臺北馬拉松將於12/20舉行耶誕歡樂早餐跑、12/21展開正式賽。富邦今年擴大支持範圍，除了贊助賽事和參與周邊永續活動外，更就已完成碳盤查的2022年及2023年賽事，主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放。作為首家以碳權支持馬拉松賽事的金融業者，除了臺北馬拉松，富邦今年也已提供碳權予田中馬拉松，明年更將延續綠色承諾至新北萬金石馬拉松，提供碳權抵換馬拉松賽事的碳排，預計總共將提供904噸碳權。富邦期待能喚起各界的氣候意識，傳遞「跑出永續大未來」的理念，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。

即日起至12/20在2025馬拉松運動博覽會，富邦金控現場將展出多項Run For Green™成果，也特別提供「3D跑姿分析檢測」的跑者專屬體驗，希望能進一步幫助跑者備賽。此外，也推出「彩繪藝樹家」互動遊戲，邀請民眾畫出屬於自己的台灣原生種植物，參與體驗可獲得限量的台灣百合種子扇。歡迎跑者及民眾前往富邦展區，體驗運動與永續生活的樂趣。

展望未來，富邦將持續推動綠色金融與低碳生活，攜手社會各界實現永續願景，並將持續攜手馬拉松賽事綠色轉型，為更美好的永續未來而努力。

富邦金控 萬金石馬拉松

