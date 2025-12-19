快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

凱基金控星光之夜即將登場 打造城市共享的平安夜

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
凱基金控將於平安夜舉辦「凱基聖誕・星光之夜」，邀請全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享聖誕時光。凱基金控／提供
凱基金控將於平安夜舉辦「凱基聖誕・星光之夜」，邀請全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享聖誕時光。凱基金控／提供

凱基金控（2883）「2025聖誕公益月」的首場公益市集，日前獲得熱烈迴響，重頭戲則將於平安夜接續登場。12月24日傍晚6時起，凱基金控將在敦化北路總部廣場舉辦「凱基聖誕・星光之夜」晚會，以藝術、美食與親子同樂為主軸，邀請凱基集團全體員工、客戶，以及周邊社區民眾一同參與，在歲末時分共享聖誕時光。

活動現場以凱基永續聖誕樹為核心亮點，這棵全台最高的飄雪聖誕樹，自上個月底點上燈光後，每天晚間6時至9時整點上演燈光秀，搭配浪漫飄雪效果，近期吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。為迎接平安夜，凱基金控將總部廣場布置成節慶氛圍濃厚的聖誕場景，沿著步道鋪設星光燈飾，並設置金色麋鹿等拍照裝置，讓城市街角多一處溫馨風景。

根據凱基金控規劃，當晚隨著聖誕樹主燈點亮，「星光之夜」也正式揭開序幕。活動首先由敦化國小合唱團帶來報佳音演出，以純淨童聲陪伴現場大小朋友迎接聖誕。節目安排相當多元，包含親子族群喜愛的魔術秀、活力四射的啦啦隊帶動跳、還有樂團演奏及歌手演唱，讓民眾可自在漫步廣場，在音樂與燈光交織下，感受平安夜的輕鬆氣氛。現場還有聖誕老公公見面會，並推出社群打卡兌換節慶美食等活動，增添互動樂趣。

凱基金控表示，希望透過「凱基聖誕・星光之夜」，與更多市民在歲末時分相聚，一同感受節日的溫度；並藉由音樂、燈光與互動表演，讓金融品牌不只存在於服務據點，也能自然融入市民的日常生活，展現企業對社會的關懷與責任。

「凱基聖誕・星光之夜」活動全程免費開放。凱基金控也同步於官方Facebook粉絲專頁推出聖誕祝福活動，即日起至12月31日止，民眾只要在活動貼文中寫下聖誕願望或新年期許，並標註兩位好友，就有機會獲得韓流歌手Rain演唱會門票、周邊商品、以及500元即享券等好禮，邀請民眾一同延續聖誕的溫暖與祝福。

凱基金 金控 親子

延伸閱讀

淡水金色水岸聖誕光雕20日點燈 6大主題場景浪漫登場

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

影／桃機聖誕活動邀旅客同歡 打造7米高科技互動台味聖誕樹

凱基金聖誕公益市集熱

相關新聞

新台幣貶1分 收31.526元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.526元，貶1分，成交金額9.08億美元

台灣金聯攜手臺灣企銀 結合包租代管、安養信託業務

台灣金聯子公司力興資產管理（股）公司與臺灣企銀（2834）共同簽署合作備忘錄，將利用彼此業務優勢，在包租代管、安養信託...

台灣金聯攜手臺企銀結合包租代管、安養信託業務 再創「公公合作」新模式

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」再現成果，19日由全資子公司力興資產管理公司與臺灣中小企業銀行共同簽署合作...

2年期存單得標加權平均利率1.206% 為2024年4月以來新低

中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本次標售市場投標反應熱絡，投標...

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁...

看好 AI 廣達 20 億美元 ESG 聯貸案 兆豐銀主辦超額認購1.4倍

AI帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，兆豐銀行看好AI產業未來發展潛力，主辦之廣達電腦股份有限公司暨旗下子公司Qu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。