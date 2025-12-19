快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

2年期存單得標加權平均利率1.206% 為2024年4月以來新低

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本報資料照片
中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本報資料照片

中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本次標售市場投標反應熱絡，投標總額達930億元，投標倍數高達3.72倍，顯示金融機構對中長天期央行定存工具需求依然強勁。

市場人士指出，本期2年期定期存單全數得標，得標金額250億元，得標比率為26.88%。在利率方面，得標加權平均利率為1.206%，為2024年4月以來新低，反映市場資金水位仍相對充裕，且對未來利率走勢的預期趨於穩定。相較短天期工具，2年期定期存單可提供銀行較為穩定的資金停泊去處，也有助於資產負債期限配置。

市場人士分析，近期央行持續透過定期存單操作調節市場流動性，在不影響整體金融穩定的前提下，引導資金秩序運行。本次投標倍數偏高，顯示銀行體系對低風險、高流動性資產配置意願仍高，尤其在放款成長動能有限、外部金融環境不確定性仍存的情況下，央行定存單成為重要的資金去化工具。

此外，得標利率落在相對平穩水準，也反映市場普遍認為短期內政策利率維持現行水準的機率較高。

央行 定存 新台幣

延伸閱讀

影像生成成AI新戰場 Meta研發全新模型Mango備戰

債券類配息率前十名 出列

策略行銷／重建企業成長邏輯

摩根士丹利中國首席經濟學家預期 大陸2026年名義GDP增速4%出頭

相關新聞

新台幣貶1分 收31.526元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.526元，貶1分，成交金額9.08億美元

台灣金聯攜手臺企銀結合包租代管、安養信託業務 再創「公公合作」新模式

台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」再現成果，19日由全資子公司力興資產管理公司與臺灣中小企業銀行共同簽署合作...

2年期存單得標加權平均利率1.206% 為2024年4月以來新低

中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本次標售市場投標反應熱絡，投標...

台灣金聯攜手臺灣企銀 結合包租代管、安養信託業務

台灣金聯子公司力興資產管理（股）公司與臺灣企銀（2834）共同簽署合作備忘錄，將利用彼此業務優勢，在包租代管、安養信託...

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁...

看好 AI 廣達 20 億美元 ESG 聯貸案 兆豐銀主辦超額認購1.4倍

AI帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，兆豐銀行看好AI產業未來發展潛力，主辦之廣達電腦股份有限公司暨旗下子公司Qu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。