2年期存單得標加權平均利率1.206% 為2024年4月以來新低

中央銀行19日標售114年12月22日將發行之2年期定期存單，發行金額為新台幣250億元。本次標售市場投標反應熱絡，投標總額達930億元，投標倍數高達3.72倍，顯示金融機構對中長天期央行定存工具需求依然強勁。

市場人士指出，本期2年期定期存單全數得標，得標金額250億元，得標比率為26.88%。在利率方面，得標加權平均利率為1.206%，為2024年4月以來新低，反映市場資金水位仍相對充裕，且對未來利率走勢的預期趨於穩定。相較短天期工具，2年期定期存單可提供銀行較為穩定的資金停泊去處，也有助於資產負債期限配置。

市場人士分析，近期央行持續透過定期存單操作調節市場流動性，在不影響整體金融穩定的前提下，引導資金秩序運行。本次投標倍數偏高，顯示銀行體系對低風險、高流動性資產配置意願仍高，尤其在放款成長動能有限、外部金融環境不確定性仍存的情況下，央行定存單成為重要的資金去化工具。

此外，得標利率落在相對平穩水準，也反映市場普遍認為短期內政策利率維持現行水準的機率較高。