快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基慈善基金會送愛心禮物至偏鄉，邀請學童歡度耶誕。(後排左5起)凱基慈善基金會執行長曾錦隆、凱基慈善基金會董事長蔣友松、凱基投信董事長丁紹曾。凱基證／提供
凱基慈善基金會送愛心禮物至偏鄉，邀請學童歡度耶誕。(後排左5起)凱基慈善基金會執行長曾錦隆、凱基慈善基金會董事長蔣友松、凱基投信董事長丁紹曾。凱基證／提供

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁共襄盛舉的愛心禮物，耶誕佳節前陸續送至台南、嘉義、屏東與南投等22所學校偏鄉學童。今年除了愛心禮物的祝福，凱基證券及凱基慈善基金會更為每位學童準備了一份「防詐錦囊」，教育孩童從「遊戲要小心」、「網購要注意」、「打工要謹慎」及「好康要警覺」等四大面向留意各種詐騙手法，並藉由簡單易懂的互動小任務，傳遞防詐專線等訊息，提醒學童隨時保持警覺，成為能夠保護自身安全的「防詐小天使」。

今年凱基慈善基金會總計募集逾千份愛心禮物，由凱基慈善基金會董事長蔣友松率先準備100份禮物拋磚引玉，集團內同仁亦熱情參與響應，許多同仁都是全家大小一起出動，將實用的文具、玩具和圍巾、襪子等生活用品裝滿禮盒，再由志工同仁們分工包裝完成後，將愛心禮物送到弱勢家庭的孩童手中，希望一起歡度溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，送愛到偏鄉是基金會每年耶誕節前的重要活動，今年中南部頻遇天然災害，基金會更擴大關懷足跡至受災家庭傳遞愛心。其中，嘉義縣特別感謝凱基慈善基金會以實際行動深入校園，同時，布袋鎮永安國小校長周沛玲也表示，孩子們非常期待這份耶誕禮物，學校更設計趣味任務，讓學童領取禮物同時寓教於樂；朴子市竹村國小校長黃志強則感謝凱基關懷偏鄉學校，讓學童在求學過程中，感受到來自社會的溫暖與支持。

凱基慈善基金會今年度更協助受丹娜絲風災及水災受創的69所學校復原與補充學習用品，同時也繼續支持孩童能夠吃飽上學去，持續以各面向回饋社會，包含推動營養早餐與午餐加菜計劃，幫助打好健康基礎，提升學習效率，讓孩子能夠在好的環境中厚植學力，創造有希望的未來。

凱基證 偏鄉學校

延伸閱讀

凱基金控星光之夜將登場 打造城市共享平安夜

防詐防洗錢 2026年金檢重點

刑事局與第一金證券合作 共同防禦金融詐欺犯罪

凱基金聖誕公益市集熱

相關新聞

凱基證券歲末送暖 關懷偏鄉學童並強化防詐教育

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢族群，連續十年不間斷發起「愛心禮物送偏鄉」活動，將來自凱基金控及集團各子公司同仁...

看好 AI 廣達 20 億美元 ESG 聯貸案 兆豐銀主辦超額認購1.4倍

AI帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，兆豐銀行看好AI產業未來發展潛力，主辦之廣達電腦股份有限公司暨旗下子公司Qu...

金融業講求AI應用創新 國泰金控 Cathay 6S 專案打造敏捷職場文化

亞洲企業商會（Enterprise Asia）「2025年國際創新獎（International Innovation ...

新台幣午盤貶2.9分　暫收31.545元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.545元，貶2.9分，成交金額5.1億美元

日銀確定升息一碼 國銀：明年底前可能再升息

日本銀行（BOJ）利率會議確定升息一碼至0.75％，符合市場預期，日圓兌美元在會議決策前跌破156，隨後有回升跡象。本國...

合庫人壽推出「真美傳家」美元利變終身壽險 宣告利率4.25%

美國連續降息牽動全球市場，合庫人壽攜手合庫銀行推出全新「真美傳家美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，宣告利率為 4.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。