看好 AI 廣達 20 億美元 ESG 聯貸案 兆豐銀主辦超額認購1.4倍

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
AI動能獲市場肯定，兆豐銀行統籌主辦廣達美金20億元ESG聯貸案，超額認購1.4倍。圖/兆豐銀行提供
AI帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，兆豐銀行看好AI產業未來發展潛力，主辦之廣達電腦股份有限公司暨旗下子公司Quanta International Limited 20億美元永續績效連結聯貸案，已於12月19日完成簽約，本聯貸案共19家金融同業踴躍參與，超額認購1.4倍，展現銀行團對對廣達未來成長前景深具信心。

本次聯貸案資金主要為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標，透過金融機制引導企業持續深化永續治理，攜手企業共同善盡社會責任。

廣達為全球Fortune 500大企業，亦是全球筆記型電腦專業研發設計製造龍頭及雲端運算解決方案的重要供應商，累積逾30年運算系統設計經驗，近年來，廣達於AI供應鏈中率先布局，已成為全球超大型雲端服務業者的供應鏈策略夥伴，並持續投入先進高效能AI伺服器技術研發與品質精進，聚焦「智慧製造、智慧移動、智慧醫療」三大AI核心場域，結合人工智慧應用與5G次世代通訊技術，發展多元Smart-X智能解決方案，展現其於 AI 生態系中的關鍵影響力。

永續發展方面，廣達持續將 ESG 理念深度融入營運策略與日常管理，屢獲國際指標性權威機構肯定，已連續9年（2017~2025）納入台灣指數股份有限公司與倫敦證交所集團旗下富時國際有限公司共同編製之臺灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）成分股。

並承諾以2050年實現淨零排放為目標，建構永續資訊智慧管理平台，串接內部碳盤查、供應鏈碳管理及整體永續治理，攜手供應鏈夥伴推動能源轉型與低碳營運。

