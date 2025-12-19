快訊

金融業講求AI應用創新 國泰金控 Cathay 6S 專案打造敏捷職場文化

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控舉辦「Copilot集團AI實驗計畫」，讓創新力與學習力持續擴散，迄今已累積超過700項成功應用案例。圖後排左四起向右依序為國泰金控科技長姚旭杰、國泰金控資深副總孫至德、國泰金控資訊長吳建興、國泰金控副總林佳穎。圖／國泰金控提供
亞洲企業商會（Enterprise Asia）「2025年國際創新獎（International Innovation Awards）」揭曉，國泰金控蟬聯三年獲此殊榮，今年以「Cathay 6S」專案榮獲「企業與文化類別」大獎。國際創新獎的特殊之處在於跨國、跨產業一同評比，每年吸引逾20個國家、200家企業角逐，並由超過百位國際專家組成評審團評選。國泰金控憑藉多年累積的數據技術實力及創新思維脫穎而出，展現持續創新、突破框架，致力國泰提升員工數位體驗，以及運用數位工具優化辦公流程的卓越實力。

本次獲獎專案「Cathay 6S」，結合Simple（簡化流程）、Smart（智慧工具）、Smooth（流暢溝通）、Smile（笑容職場）、Safe（資訊安全）與ESG（永續價值）六大核心價值，提升辦公效率與員工幸福感。國泰金控亦推動「1+1策略」，鼓勵員工在日常工作中「改變一種行為，並學會一種工具」。「行為面」帶來效率提升，例如協調有效率的會議、使用一份檔案就好，並即時與團隊協作溝通等；「工具面」則強化員工的數位技能，例如善用Planner/Jira工具管理專案進度、導入Power Automate自動化工具、運用Copilot AI工具開啟人機協作，讓企業文化更創新、更靈活。

國泰金控副總經理林佳穎表示：「如何優化員工體驗，是企業創新的起點。國泰金控透過『Cathay 6S』專案，提升跨部門協作效率，並打造開放信任的工作氛圍，讓員工在數位驅動的環境中，能夠軟硬實力兼備，將個人職能結合『跨領域溝通能力』與『敏捷x自動化x AI應用能力』。此舉讓單純導入技術和執行工作流程，轉化為讓設計與思考共融，由內而外落實企業文化革新。」

此外，國泰金控領先業界推出跨雲端與地端的集團員工入口網，整合一鍵簽到、搜尋與系統快速導引功能，讓員工的數位體驗更便捷。另外，也透過內部社群、敏捷實驗室與跨單位共創平台，鼓勵員工提出流程創新做法。另舉辦「Copilot集團AI實驗計畫」，讓創新力與學習力持續擴散，迄今已累積超過700項成功應用案例，讓員工成為內部數位轉型的重要力量。

國泰金控旗下子公司亦展現多元創新動能，包括國泰人壽及國泰投信推動「敏捷種子培育」及「Power Automate低程式碼（Low-code）智能人才養成」等計畫，培養非IT背景員工的數位技能，目前已於內部超過121個單位，成功打造超過1,700道自動化流程，累計節省約4,000個工時，成效斐然。國泰人壽亦推出「365知識家」SharePoint平台，整合數據、技能、知識與內容，鼓勵員工成長；推動「複合式戰情室」實戰培訓，吸引超過100個部門、近700位員工參與，全面培育跨域敏捷人才。國泰世華銀行則推出金融業首創「Prompt Library」，推動生成式AI應用落地至各類業務場景，並透過舉辦「Copilot Prompt競賽」、共學社群等活動，深化員工AI應用能力。

展望未來，國泰金控將持續推動數位創新，將「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神落實於職場每個角落，讓員工與數位力持續共融、共好。

國泰金控榮獲亞洲企業商會「2025年國際創新獎－企業與文化類別」大獎，透過Cathay 6S專案催化員工優化辦公流程、學習數位新工具，打造敏捷職場文化。圖／國泰金控提供
國泰金控榮獲亞洲企業商會「2025年國際創新獎－企業與文化類別」大獎，透過Cathay 6S專案催化員工優化辦公流程、學習數位新工具，打造敏捷職場文化。圖／國泰金控提供

國泰金控 數位 AI

