合庫人壽推出「真美傳家」美元利變終身壽險 宣告利率4.25%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國連續降息牽動全球市場，合庫人壽攜手合庫銀行推出全新「真美傳家美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，宣告利率為 4.25%，為保戶提供兼具保障與美元資產配置的新選擇。除了提供保障，也是穏定累積資產的好時機。此外，結合靈活的美元資金配置策略等優勢，讓保戶掌握先機，迎接2026年嶄新全球經濟大局。

「真美傳家美元利率變動型終身壽險-定期給付型」最高投保年齡可至75歲，最低投保金額僅需2500美元，並提供多種費率折扣，高保費折扣加上自動轉帳折扣，最高可享4.5%保費折扣。此外，商品包含豁免保費設計，讓保戶在面臨意外或疾病致成第2至6級失能時仍能維持保障不中斷，減輕保戶與家人的負擔。

合庫人壽說明「真美傳家美元利率變動型終身壽險-定期給付型」專案除了協助保戶累積資產、靈活配置美元資金，同時提供「安心守護計劃」保戶加值服務，將保險保障與長照服務結合，協助解決現代家庭在照顧長輩或病弱親人時，最常面臨的「人力不足」、「能力不足」及「財力不足」等三大痛點。計劃內容包含「彈性照顧替手」居家服務，讓保戶在臨時需要人力支援時能即時獲得協助；「實務指導員」則可到府協助家人或外籍看護學習專業照護技巧，提升照顧品質。只要一通電話，透過專業社工進行長照資源整合，協助保戶盤點並連結最適合的照顧資源以減輕財力負擔，讓照顧過程更省心省力，保障與服務相輔相成。

合庫人壽總經理藍年紳提醒，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司也相當重要。合庫人壽連續15年獲得金管會肯定為提高國人保障之績優保險公司，資本適足率超過1900%，擁有健全財務體質與完整商品線，不但是值得國人信任的保險公司，更是保戶最溫暖的保險夥伴。

