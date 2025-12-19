降息還有高利 合庫美元定存優利專案最高3.75%

為滿足民眾外幣資金配置需求，合庫推出「2025合優利6」美金定存優惠專案，活動期間自12月18日至2025年12月31日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作一個月及三個月期優利定存，達美金3千元起存門檻後，可享定存年利率3.65%、達美金2.5萬元門檻後即享定存年利率3.75%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理，請民眾多加把握機會。

合庫說明，美國聯準會於12月10日宣布降息一碼(0.25%)，並於會後聲明利率已達中性利率，暗示明年將放慢降息步伐，然市場觀察美國聯準會內部意見分歧加劇，市場預期未來股債波動增加，推薦有外幣投資需求的民眾，不妨利用本次檔期，分散資產配置、鎖定高收益定存。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，結購美元搭配合庫行動網銀APP匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼3分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫APP的IOS及安卓用戶，請分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

合庫表示，本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會，欲知更多活動詳情，請至合庫官網外幣優惠專區查詢。