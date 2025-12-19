新安東京海上產險「樂齡模擬體驗工作坊」 催生溝通四心法

為持續深化、具體落實公平待客原則精神及精進金融友善環境，新安東京海上產險於日前舉辦「心齡共感 益耆創變」 樂齡模擬體驗工作坊，邀請獨董與第一線銷售、服務及架建無障礙友善環境設施之同仁們共逾30人參與，透過穿戴專屬模擬體驗裝備以親身感受老化在日常生活中所帶來的不便與影響，將「切身感受」轉化為「服務創新」，更於模擬體驗後透過工作坊分組討集體發想提出高齡友善服務擘劃具體行動方向，成為日後推動高齡友善服務升級之起點。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，依內政部統計截至今年11月底，台灣65歲以上人口數突破465萬人，已逼近超高齡社會所訂人口數20%大關。因應人口結構驟變，近年來致力陸續推出高齡長者的友善保險服務及環境，今年更進一步與老吾老基金會合作舉辦「心齡共感 益耆創變」 樂齡模擬體驗工作坊活動，以「模擬體驗」結合「創新思維」工作坊形式，推動同仁從「心」看見需求、從「新」實踐改善，提升服務中的包容與細膩度，讓每位長者都能感受到安心與尊重。

當天工作坊活動中由獨董率先穿戴高齡模擬裝備，包括雙手及雙腳配戴束縛輔具、膝蓋配戴護套輔具以及戴上手套、特製眼鏡等會讓動作變緩慢、眼睛辨識度及聽力下降之裝備後進行上下樓梯、寫字、使用手機等體驗行為，實際感受高齡者因身體老化帶來的日常困擾。參與同仁表示，戴上模擬眼鏡後，熟悉的文字與色彩頓時難以辨識，「看清一個字要多花兩倍時間」，深刻體會長者在日常中的焦慮與不便。這種「沉浸式老化」體驗，讓許多同仁反思：「如果這是未來的我，我會希望得到什麼樣的服務？」

在接續的「創新思維」工作坊中，各小組以高齡用戶情境出發，提出多項友善服務構想，並歸納出「溝通四心法」：同理心、耐心、關心與愛心。具體建議包括：文件字體放大與對比色強化、櫃檯溝通輔助工具、流程簡化與等候時間優化，以及數位服務介面之語音與視覺輔助功能，展現從前線到後勤一致推動服務升級的決心。

新安東京海上產險於2025年產險業評核中，不僅名列前25%績優企業，更獲頒「最佳進步獎」，為業界唯一雙獎得主。