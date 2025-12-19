兆豐銀完成廣達20億美元聯貸 AI動能掀超額認購1.4倍

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
AI動能獲市場肯定，兆豐銀行統籌主辦廣達20億美元ESG聯貸案，超額認購1.4倍。圖/兆豐銀行提供
AI動能獲市場肯定，兆豐銀行統籌主辦廣達20億美元ESG聯貸案，超額認購1.4倍。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行今日完成廣達20億美元聯貸的簽約，在AI的熱潮之下，銀行團看好隨生成式人工智慧（AI）帶來爆炸性算力需求，AI伺服器需求飆升，共19家銀行參貸該案，並創下超額認購1.4倍佳績。

兆豐銀行指出，本次聯貸案資金主要為償還既有金融機構借款及充實中期營運周轉資金，聯貸案條件結合ESG永續績效連結指標，透過金融機制引導企業持續深化永續治理。

廣達為全球Fortune 500大企業，亦是全球筆記型電腦專業研發設計製造龍頭及雲端運算解決方案的重要供應商，累積逾30年運算系統設計經驗，近年來，廣達於AI供應鏈中率先布局，已成為全球超大型雲端服務業者的供應鏈策略夥伴，並持續投入先進高效能AI伺服器技術研發與品質精進，聚焦「智慧製造、智慧移動、智慧醫療」三大AI核心場域，結合人工智慧應用與5G次世代通訊技術，發展多元Smart-X智能解決方案，展現其於 AI 生態系中的關鍵影響力。

另外，在永續發展方面，廣達持續將ESG理念深度融入營運策略與日常管理，屢獲國際指標性權威機構肯定，已連續9年納入台灣指數股份有限公司與倫敦證交所集團旗下富時國際有限公司共同編製之台灣永續指數成分股。並承諾以2050年實現淨零排放為目標，建構永續資訊智慧管理平台，串接內部碳盤查、供應鏈碳管理及整體永續治理，攜手供應鏈夥伴推動能源轉型與低碳營運。

AI 兆豐銀行 廣達

