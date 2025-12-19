快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

迎戰高齡化與長壽風險 安達人壽推「智富贏家專案」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為協助國人在退休後應對更長、更多樣化的生活需求，安達人壽推出「智富贏家專案」，期望以更貼近實際需求的商品設計，協助客戶彈性規劃退休生活

根據衛生福利部資料，2024 年國人平均壽命已達 80.77 歲，較十年前增加近 1 歲；其中男性為 77.42 歲、女性更高達 84.30 歲。同時，雖法定退休年齡為 65 歲，但依勞保統計，國人實際請領老年年金的平均年齡僅 61.42 歲，平均投保年資為 29.9 年。這意味著退休生活時間可能比你我想像中的更長。因此，在進行退休規劃時，更需要及早且充足的準備，才能因應未來多元的生活需求，確保退休後的生活品質。

因應高齡化社會，安達人壽推出「智富贏家專案」，涵蓋變額年金保險、外幣變額年金保險、變額萬能壽險及外幣變額萬能壽險等多元商品，並自保單年度第 3 年起免收解約費用，使資金調度更具彈性，讓客戶在做退休規劃時保有更充分的自主性。

在年金規劃方面，透過定期累積，戶投保時可自由於被保險人保險年齡 65 歲至 80 歲間，選擇年金給付開始日，作為另一種可預期的退休金來源。壽險商品則提供身故保險金、完全失能保險金與祝壽保險金，為家庭打造更全面的保障架構。

投資配置方面，「智富贏家專案」可連結超過 900 檔投資標的，客戶可根據自身風險屬性、財務目標與市場狀況，靈活調整股債比例。此外，為因應客戶期待，投資帳戶亦設計停利機制，讓客戶依據設定目標自動落袋獲利：當達到目標停利點後，資金將自動轉入同幣別貨幣帳戶，協助鎖定收益、提前為退休生活預作準備。

面對長壽時代的來臨，安達人壽推出「智富贏家專案」，以多元、彈性且兼具保障的保險商品，協助每一位客戶做好充足且完善的退休規劃，同時帶給家庭的全方位守護。

退休生活 保險金 年金

延伸閱讀

59歲夫解定存「買80年鄉下老宅」迎退休生活 換來妻子怒吼拋震撼彈

壽險會計制度調整 異見多

獨／保險局19日召壽險高層開會 匯率會計改制四重點曝光

影／守護國家汪汪隊退役 農業部打造幸福退休生活

相關新聞

央行利率連七凍 楊金龍：貨幣政策「緊中帶鬆」

中央銀行昨（18）日舉行第4季理監事會，宣布利率連七凍，並調高今、明年GDP成長率至7.31%、3.67%，調降今、明年...

金融業講求AI應用創新 國泰金控 Cathay 6S 專案打造敏捷職場文化

亞洲企業商會（Enterprise Asia）「2025年國際創新獎（International Innovation ...

新台幣午盤貶2.9分　暫收31.545元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.545元，貶2.9分，成交金額5.1億美元

日銀確定升息一碼 國銀：明年底前可能再升息

日本銀行（BOJ）利率會議確定升息一碼至0.75％，符合市場預期，日圓兌美元在會議決策前跌破156，隨後有回升跡象。本國...

合庫人壽推出「真美傳家」美元利變終身壽險 宣告利率4.25%

美國連續降息牽動全球市場，合庫人壽攜手合庫銀行推出全新「真美傳家美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，宣告利率為 4.2...

降息還有高利 合庫美元定存優利專案最高3.75%

為滿足民眾外幣資金配置需求，合庫推出「2025合優利6」美金定存優惠專案，活動期間自12月18日至2025年12月31日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。