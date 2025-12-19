快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

2026年資產配置關鍵：非美元布局為焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Fedwatch顯示2026年仍有兩碼的降息預期（資料來源：Federal Reserve Board、Bloomberg、CME Group、富邦投信整理；2025/12/11）
Fedwatch顯示2026年仍有兩碼的降息預期（資料來源：Federal Reserve Board、Bloomberg、CME Group、富邦投信整理；2025/12/11）

面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於2026年的資產配置策略關注度持續提高。今（2025）年第28屆傑出基金金鑽獎公益活動，富邦投信董事長黃昭棠應邀出席典禮並參與捐贈授獎儀式；同時，富邦投信固定收益投資部主管薛博升也針對2026全球貨幣市場展望給予精闢的看法。

薛博升表示，當前市場熱議美國「K 型經濟」與 AI 科技浪潮，但從投資實務來看，關鍵不僅在於追逐成長題材，更應回歸資產配置本質，透過多元布局提升投資組合的穩定性與抗震能力。美國總體經濟數據仍具韌性，但就業、市場流動性與企業獲利動能仍存在不確定性，投資人不宜過度集中單一資產或幣別，建議在成長型資產之外，搭配具防禦特性的配置，以因應未來經濟數據可能出現的落差風險。

針對2026年的資產配置方向，薛博升提出三大建議。首先，在債券布局上，建議提高天期配置的彈性與多元性。過往投資人債券配置較為僵化，但隨著主動式債券 ETF 等工具問世，投資人可依市場環境調整長短天期組合，有助在利率循環轉折中提升整體投資效率。

其次，薛博升建議，有人分享美元會續強，但實際上整個市場的看法應該非常分歧。他提供另一債券投資策略供參考: 因匯率的轉動影響，避險成本往往都要30%左右，其實不太划算，現在不妨分散投資到非美元的債券部位上，包含：英國、澳洲、紐西蘭等，這些國家除日本外都處在降息循環的初期，不僅可分散風險，這類債券息收也具4%以上的一定水準。

再者，回到資產配置的角度上，建議投資上可適當比例納入比特幣ETF；今年主管機關法規開放多重資產基金對比特幣ETF投資，美國一些退休金和全世界知名主權基金，其實也開始納入一定比重的比特幣配置。

薛博升指出，長期來看，比特幣發展類似之前的黃金，過去50年因美國放棄金本位主義制度後，黃金才開始真正流入民間有大量交易產生，早期當時波動度是非常高的，但隨著時間演進黃金(比特幣)在過去幾年，波動度慢慢下降，除話題性、投機性外，大家開始發現它的價值與位置、當然還有貨幣支付與風險對沖的功能，所以建議可仿效國外、或利用多重資產基金作微幅、少量布局。

展望2026年美國降息循環仍繼續，資金回流資本市場有助推升表現，富邦投信建議，不妨提前布局2026年第1季行情，除了主流趨勢的股票類別外，亦可配置長短債、非美元債、並納入多元資產如:黃金及比特幣ETF部位，以期於波動市場中掌握各類資產的表現機會。

資本市場 比特幣

延伸閱讀

周受資發內部信 ：字節跳動保留美國 TikTok電商、廣告業務

英降息1碼 ECB 利率不變

債券類配息率前十名 出列

家電壞了先別丟！LG舊冷氣「竟藏著黃金」 脫手賺萬元

相關新聞

央行利率連七凍 楊金龍：貨幣政策「緊中帶鬆」

中央銀行昨（18）日舉行第4季理監事會，宣布利率連七凍，並調高今、明年GDP成長率至7.31%、3.67%，調降今、明年...

2026年資產配置關鍵：非美元布局為焦點

面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於2026年的資產配置策略關注度持續提高。今（2025）年第28屆傑出基金...

新台幣開盤升0.6分　為31.51元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.51元開盤，升0.6分。

AI 電力需求勁 公用基建轉身為成長型資產

受惠AI結構性電力需求激增與降息循環助攻，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，AI公用基建迎接爆發性成...

65歲以上買保單不用錄音錄影 改由業者自行評估 春節後上路

65歲以上買保單，不一定要再錄音錄影了。金管會拍板放寬壽險招攬流程，未來高齡保戶投保投資型或具解約金保單，改由業者依客戶...

壽險會計制度調整 異見多

立法院財委會昨（18）日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會，討論壽險業為降低外匯避險成本而調整會計制度的可行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。