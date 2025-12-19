AI 電力需求勁 公用基建轉身為成長型資產

受惠AI結構性電力需求激增與降息循環助攻，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，AI公用基建迎接爆發性成長期，公用事業打破傳統「低成長、高防禦」的投資印象，今年在全球金融市場表現突出，漲幅逾兩成於MSCI各產業指數中位居領先群，公用事業不再只是傳統防禦資產，在轉速新引擎推升下成為加速成長型資產，全球風險資產震盪攻高之際，宜適度搭配具攻擊力與收益力的穩健資產，發揮攻防兼備投資應變力。

2026年投資機構對於金融市場的三大共識包括：貨幣政策寬鬆、AI深度應用、金融市場動盪加大等，這也再度突顯公用事業、基礎建設相關產業的投資價值。首先是在貨幣寬鬆的環境，林志映指出，12月聯準會再度降息一碼、加上意外祭出QE政策，成為公用事業評價上調的利多，市場預期聯準會將採取緩慢、預防性降息循環，公用事業本身為利率敏感度高的產業，利率下降將有助於擴大建設、基建升級等舉債成本結構優化。

另外，AI深度應用趨勢，從資料中心運作，到AI晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求，林志映說明，AI資本支出熱潮仍會在2026年持續，電力是AI時代最強軍火供應商，公用事業與基礎建設從過往民生提供角色，出現結構性需求轉變，AI供電需求成為公用事業成長主力。Bloomberg資料統計，標普公用事業在今年第3季財報中，有高達 57% 企業財報結果優於市場預期，突顯相關產業不僅獲利穩固，基本面亦持續改善。

全球金融市場持續創高也同時存在高度波動，林志映指出，水電瓦斯等公用事業營收以內需市場為主，並有政府長期合約與監管機制保障，產業獲利與現金流穩健，強化投資組合底氣；此外，公用事業與基礎建設產業佈局主軸，也從防禦調整為兼具穩健收益與連動科技主題的成長性佈局，核心投資納入電網、輸配電、公用事業等穩健收益護城河，同時適度納入受惠AI用電需求，讓投資組合更有機會參與AI結構性成長紅利。