國票慈善基金會贊助課程 攜手台中紅十字會擴大社區教育

在財團法人國票社會福利慈善基金會贊助下，台中市紅十字會18日特別舉辦 「社區銀髮急救宣導員培力課程」推廣會，強調將持續推動銀髮急救教育，期望讓更多高齡者與照顧者，掌握緊急時刻可立即使用的急救技能。

台灣於2025年正式邁入超高齡社會，「老老照顧」與獨居現象日益普遍。高齡者在日常生活中面臨哽噎、跌倒、暈眩、呼吸困難等突發狀況時，第一時間能陪伴在旁的，往往不是專業醫護人員，而是另一位長者、鄰居或照顧者。因此，「銀髮急救」已成為高齡者與照顧者必備的生活安全能力。

台中市紅十字會會長郭慈安表示：「多一點急救知識就少一點救護人員的辛苦；也多一點自救自立的能力。」她說明，許多高齡者已成為彼此的主要照顧來源，當意外發生，是否能做出正確的即時反應，常是關鍵差異。

銀髮急救課程強調到院前，銀髮長輩們也可以「做得到」的動作，讓學員在黃金時間內進行初步處置，例如哽噎排除、跌倒後安全評估、協助使用AED及正確報案流程等。

國票社會福利慈善基金會長期投入高齡及弱勢族群支持與服務，此次贊助台中市紅十字會銀髮急救課程，希望協助急救教育更廣泛地落實於社區現場。基金會執行長王世熙表示：「銀髮急救是人人都能學會的生活技能。我們希望透過支持課程，讓高齡者與照顧者面對突發狀況時，不再束手無策。」

王世熙說，宣導員制度更能有效擴散影響力：受訓學員在成為銀髮急救宣導園後將回到社區據點、宗教團體或家庭聚會分享急救知識，使更多人受惠。他強調：「只要多一個人學會，就可能多守住一條生命。」

郭慈安也感謝國票基金會的支持，讓課程得以提升品質並擴大觸及。「這是一件具有迫切性與公共價值的行動，讓更多人真正具備守護自己的能力。」

第一期課程於8月完成後，已有學員回到社區據點、教會與家庭聚會中，主動示範哽噎處置與AED操作，形成急救知識的自發性擴散。