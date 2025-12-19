央行理監事會 信用管制沒鬆綁 楊金龍：房市未達軟著陸條件

中央銀行昨（18）日舉行第4季理監事會，並未鬆綁第七波選擇性信用管制，央行總裁楊金龍會後表示，房市還沒有達到軟著陸條件，且理事也一致認為，選擇性信用管制應該持續，不過，考量不動產貸款指標已有改善，從2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

楊金龍強調，房市基調還是收緊，主因是第七波選擇性信用管制並未放寬，另外，銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，屬於有條件鬆綁，但有兩大條件，一是銀行必須按月報送資料至央行，由央行來檢驗；其次央行也會進行專案金檢，「對銀行來講是比較有彈性，不必要每一季訂定目標。」

央行總裁楊金龍談房市政策

楊金龍也坦言，第七波選擇性信用管制以來，至今還沒有很滿意成效，且理事也一致認為價格沒有多大的調整、信用管制應該要持續執行，當然價格也是一個觀察指標，但更在意金融穩定，因此房市要軟著陸，但目前為止還沒有達到軟著陸的條件。

媒體關切，在什麼情況下將會考慮鬆綁房市管制？楊金龍則指出，將會滾動式檢討，他也將房地產比喻為「大象」，大象轉身要慢慢轉，現在轉到一定的程度，但理事都一致同意要繼續實施房市管制。

楊金龍強調，要給市場的訊息是，央行對於選擇性信用管制沒有鬆綁，但給予銀行多一點彈性，因此將銀行不動產貸款總量回歸各銀行，沒有甩鍋給銀行。他也說，原本內部評估銀行是否改成三個月報送資料至央行就好，後來內部認為這樣太鬆了，最後拍定按月報送，他認為，一個月算是很嚴格，如此央行能隨時掌握情況，另外，央行專案金檢有兩大功用，包括確認銀行填報的資料是否造假、以及檢視銀行是否落實政策。

楊金龍解釋，過去一年來央行請銀行每一季自主管理不動產貸款總量並訂定目標，並檢討每一季實際執行與目標的差距，若未達到目標甚至是嚴重落差時，就會請銀行進一步來討論，但考量銀行不動產貸款集中度已從去年6月底的高點37.61%緩降至今年11月底的36.7%，以及銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率呈現下滑趨勢，因此從2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。