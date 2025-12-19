處理新青安 楊金龍坦承代價高

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華任珮云／台北報導

新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）自2023年8月推出後，陸續傳出轉租、人頭戶等違規案件，房市迅速升溫引起民怨，中央銀行去年祭出第七波選擇性信用管制，並要求國銀管制不動產貸款總量。央行總裁楊金龍昨（18）日坦言，處理新青安的代價「我承認也算高」，政策太寬鬆並不好。

由於新青安明年7月底到期，楊金龍指出，行政院會檢討新青安，且認為檢討方向應該會更謹慎，屆時央行也會有所因應。

楊金龍坦言，新青安政策有好的一面；也有不好的一面，若太寬鬆就是屬於不好的一面；好的地方則在於真正給年輕朋友一些購屋協助。但他認為，銀行還是要根據5P、5C原則嚴格審查，否則若收入不好，只因為身分是年輕人就給補貼優惠，「我覺得好像也不是很好」，他也坦言，央行在處理新青安時「代價算高」。

至於是否贊成新青安2.0？楊金龍強調，由於屆期後是否續辦還沒有確定，他認為，立法院相當關切新青安議題，行政院未來如何修訂，相關部會會好好檢討。

