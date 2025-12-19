玉山逆境兒少輔導室 啟用

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州（左三起）、法務部政務次長黃世杰、衛福部保護司司長張秀鴛、矯正署署長林憲銘、明陽中學校長涂志宏於「玉山逆境兒少諮商輔導室」啟用典禮共同合影。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（左三起）、法務部政務次長黃世杰、衛福部保護司司長張秀鴛、矯正署署長林憲銘、明陽中學校長涂志宏於「玉山逆境兒少諮商輔導室」啟用典禮共同合影。玉山金控／提供

玉山金控（2884）、玉山志工基金會於16日攜手法務部矯正署明陽中學，共同舉行「玉山逆境兒少諮商輔導室」啟用典禮。法務部政務次長黃世杰、矯正署署長林憲銘、衛生福利部保護服務司司長張秀鴛、明陽中學校長涂志宏、玉山金控董事長黃男州一同揭牌，此為玉山繼誠正、敦品中學後，於矯正學校捐建的第三座專業諮商輔導空間，持續為逆境兒少打造更完善的心理支持環境。

黃世杰表示，感謝玉山志工基金會的協助，用實際行動支持矯正學校亟需扶持的觸法少年，是CSR社會企業的典範。少年矯正學校收容的對象是一群需要特別關懷的孩子，絕大多數均面對著成長逆境經驗，往往有物質成癮、情緒行為困擾，法務部陸續在各少年矯正學校引進輔導老師、特教老師，並增編心理及社工人員，建立跨專業、跨領域的整合團隊，讓學生能夠在安全、安心的空間，逐步建構穩定的內在力量。

黃男州分享，教育是改變社會最關鍵的力量，孩子成長過程可能因一時迷惘或環境因素而偏離正軌，如同逆境中的一顆種子，需要突破堅硬的土壤，才能成長茁壯。矯正體系的教育工作極為艱辛且重要，老師們不僅要傳授知識，更肩負著心理輔導與陪伴的使命，玉山希望透過資源的投入，成為逆境兒少、師長更堅實的後盾。

全新的諮商輔導室以大地色系打造放鬆自在的氛圍，透過玩偶、抱枕、掛畫、植栽等布置，營造溫馨且具隱密性的多功能會談空間，並結合明陽中學師生的巧思，為每間各具特色的會談空間命名，展現教育與關懷的深度連結。

為培養學生正確價值觀並關懷青少年的成長，玉山自2021年起開始投入「反毒教育及兒少關懷」，從前端的反毒教育、後端的戒毒關懷雙向投入，打造反毒教育行動車、培育反毒志工進入校園，並捐建矯正學校逆境兒少諮商輔導室，為逆境青少年提供溫暖且專業的心理支持，未來將持續投入對社會正向發展的領域，讓愛與希望在社會中形成正向循環。

