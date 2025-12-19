防詐防洗錢 2026年金檢重點

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（18）日公布2026年金融檢查重點，以防制詐騙、防制洗錢、金融消費者權益保護及資通安全韌性等四大議題，金管會檢查局副局長尚光琪指出，與今年相比，明年將防制洗錢列為檢查重點，虛擬資產業者（VASP）則有洗錢防制登記制的九家業者需審查，並取消不動產授信和公司治理兩項主題，主因為查核後發現金融業已顯著改善。

尚光琪表示，參考國內外政經情勢和外界關注議題，並考量金管會今年金檢及改進狀況，共列出113項明年的金檢重點，主要為四大議題，一是防制詐騙，將針對國銀和信用合作社，加強對異常帳戶或異常交易的認定、審查機制，以及通報和控管作業，以及對VASP業者強化對疑似涉及詐騙的異常帳號和交易、客戶身份確認與審查等進行檢查。

二是防制洗錢，尚光琪說，明年新增防制洗錢的主因在於防制洗錢與防制詐騙相關，但防洗錢並不等同於防詐，其不法所得來源多元，且相關FinTech評鑑也會關注洗錢防制議題，因此納入明年度的檢查重點；VASP業者方面，主要依據現行納管第三階段的洗錢防制登記制規定檢查九家已完成登記的業者，經實地檢查後，再依風險管理結果決定檢查頻率和對象。

三是金融消費者權益保護，主要針對國銀、證券商和保險公司在銷售商品過程中，是否存在不當搭售行為，如勸誘客戶買房貸壽險，或以擴張信用的方式投資金融商品等，另對國銀亦會加強查核房貸和購屋貸款措施的執行狀況，VASP業者的部分則是將客戶保管資產需與業者自有資產分離並獨立列帳，列為金檢重點。

四是資通安全韌性，主要檢查重點是資訊安全管理制度、資訊安全人力等，另因應金融機構加速雲端技術應用，將查核資安控管和雲端備份機制等。

此外，明年較今年減少的金檢項目包含不動產授信和公司治理，尚光琪指出，主因是實地檢查發現，金融業者在這兩方面已有明顯改善，因此從關注議題中移除。

