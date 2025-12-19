壽險會計制度調整 異見多

立法院財委會昨（18）日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會，討論壽險業為降低外匯避險成本而調整會計制度的可行性，共有九位學者出席，正反意見都有，贊成多於反對，支持改革學者認為台灣壽險業的特殊性令壽險業無法做到實質避險，應在現行國際會計準則之下，設計有彈性的機制或配套，反對者則質疑其做法非真正解方，可能有失公平。

中央大學財務金融學系教授黃泓人認為，國際會計準則IFRS本身就有調整機制，但需要與壽險業風險管理政策相配合；中信金融管理學院教授陳錦稷主張，在不背離國際準則前提下，應透過補充與過渡機制，調整表達方式。

台北大學會計系教授王怡心從會計公允表達角度出發提及，台灣壽險業高度外幣配置，符合IAS 1所稱的「極罕見情況」，在強化揭露與風控配套下，允許偏離IAS 21並非不可行。其他如蔡維哲、宮可倫、馬秀如等人也各表態支持或有條件支持。

另有部分學者提出不同見解，政大金融系教授李桐豪以「體溫變化時，不該先檢討溫度計，而是去看醫生」為喻，直指會計制度僅反映風險的工具，問題在於壽險業長期資產負債錯配，真正解方應是補齊長天期避險工具，而非平滑帳面波動；淡江大學財金系教授聶建中認為，更改會計制度可能損害財報透明度、使風險管理鬆弛，且有劣幣逐良幣的疑慮；台大財金系教授張森林則強調，任何解方都必須有增資配套。

金管會副主委陳彥良回應表示，無論採嚴守準則或彈性調整，均須完善相關配套措施，以強化壽險業的資本韌性與實質風險承擔能力，達到財報允當表達，並兼顧保險業的長期發展，金管會將審慎評估各界意見。