快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

陳慧芸升台新新光金財務長

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

台新新光金控（2887）昨（18）日董事會公布重大人事布局，由副總陳慧芸升任財務長，原財務長賴昭吟將專任台新投信董事長

另外詹景翔將接任金控投資長並兼任台新銀行金融市場事業總處執行長；為了積極開拓亞洲資產管理中心，台新銀行將成立第四處「私銀暨高端理財事業總處」，並由台新新光金控執行副總林向愷出任執行長。

在子壽險的布局上，因為台新人壽與新光人壽將於明年1月合併，台新人壽為存續公司，因而進行董事調整，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。

據了解，未來合併後的新公司，將由魏寶生出任人壽董事長、洪士琪出任副董，不過因台新人壽尚未召開董事會，將待董事會進行推選才會對外公布，至於總經理人選，日前已宣布由新壽原總經理黃敏義出任。

台新新光金控這次的人事調整，包括傳承、穩基本盤及新事業的開創，在傳承部分，原財務長賴昭吟在日前接任台新投信董事長時，已埋下引線，賴昭吟已逾70歲，到了交棒的年紀，未來將由陳慧芸接掌財務長。

至於詹景祥，則新增投資長職務，另外，為了展現亞洲資產管理中心的布局企圖心，台新一直醞釀成立第四處，專攻私銀及高端財管業務。

至於人壽事業的整併，則主打穩定牌，包括原新壽的董事長、副董事長、總經理，全數留用，對於合併的員工安定，可以發揮最佳效果，也因為人壽董事會的調整，金控的子公司也進行另一波人事調整，包括新光金保代、台新創投都有人事調整。

其中，前臺灣大學校長楊泮池將擔任台新創投董事、新光金保代董事改由新光人壽副總經理楊秀娟出任。

台新新光金控 董事長 總經理

延伸閱讀

台新新光金子公司高層新布局！黃敏義明年元旦起任台新人壽總座

足球／陳柏良回饋台灣足壇 BE HEROES菁英學院連7年落腳彰化

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

台新投信併新光 拚兆元規模

相關新聞

央行利率連七凍 楊金龍：貨幣政策「緊中帶鬆」

中央銀行昨（18）日舉行第4季理監事會，宣布利率連七凍，並調高今、明年GDP成長率至7.31%、3.67%，調降今、明年...

65歲以上買保單不用錄音錄影 改由業者自行評估 春節後上路

65歲以上買保單，不一定要再錄音錄影了。金管會拍板放寬壽險招攬流程，未來高齡保戶投保投資型或具解約金保單，改由業者依客戶...

壽險會計制度調整 異見多

立法院財委會昨（18）日召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會，討論壽險業為降低外匯避險成本而調整會計制度的可行...

防詐防洗錢 2026年金檢重點

金管會昨（18）日公布2026年金融檢查重點，以防制詐騙、防制洗錢、金融消費者權益保護及資通安全韌性等四大議題，金管會檢...

玉山逆境兒少輔導室 啟用

玉山金控、玉山志工基金會於16日攜手法務部矯正署明陽中學，共同舉行「玉山逆境兒少諮商輔導室」啟用典禮。法務部政務次長黃世...

經濟日報推陽光行動專題 獲主管機關正面回應

掃除金融歧視，金管會昨（18）日宣布兩項新措施，一是開放銀行將財力評估模型，列為授信評估收入方式，不用只看薪資，二是去高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。