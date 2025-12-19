陳慧芸升台新新光金財務長

台新新光金控（2887）昨（18）日董事會公布重大人事布局，由副總陳慧芸升任財務長，原財務長賴昭吟將專任台新投信董事長。

另外詹景翔將接任金控投資長並兼任台新銀行金融市場事業總處執行長；為了積極開拓亞洲資產管理中心，台新銀行將成立第四處「私銀暨高端理財事業總處」，並由台新新光金控執行副總林向愷出任執行長。

在子壽險的布局上，因為台新人壽與新光人壽將於明年1月合併，台新人壽為存續公司，因而進行董事調整，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。

據了解，未來合併後的新公司，將由魏寶生出任人壽董事長、洪士琪出任副董，不過因台新人壽尚未召開董事會，將待董事會進行推選才會對外公布，至於總經理人選，日前已宣布由新壽原總經理黃敏義出任。

台新新光金控這次的人事調整，包括傳承、穩基本盤及新事業的開創，在傳承部分，原財務長賴昭吟在日前接任台新投信董事長時，已埋下引線，賴昭吟已逾70歲，到了交棒的年紀，未來將由陳慧芸接掌財務長。

至於詹景祥，則新增投資長職務，另外，為了展現亞洲資產管理中心的布局企圖心，台新一直醞釀成立第四處，專攻私銀及高端財管業務。

至於人壽事業的整併，則主打穩定牌，包括原新壽的董事長、副董事長、總經理，全數留用，對於合併的員工安定，可以發揮最佳效果，也因為人壽董事會的調整，金控的子公司也進行另一波人事調整，包括新光金保代、台新創投都有人事調整。

其中，前臺灣大學校長楊泮池將擔任台新創投董事、新光金保代董事改由新光人壽副總經理楊秀娟出任。